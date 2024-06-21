НБУ установил курс валют на 21 июня 2024 года. / Фото: pixabay.com

Валюта перед выходными упала в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 июня. Доллар подешевел на 2 коп. Евро потерял 15 коп. Польский злотый – 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,51 грн (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,42 грн (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,05 грн (-1 коп.)

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,30-40,90 грн

«ПУМБ» – 40,50-40,99 грн

«УкрСиббанк» – 40,30-40,90 грн

«Укрэксимбанк» – 40,35-40,95 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,20-44,20 грн

«ПУМБ» – 43,60-44,20 грн

«УкрСиббанк» – 43,20-44,20 грн

«Укрэксимбанк» – 43,45-44,25 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 9,93-10,10 грн

«ПУМБ» – 9,70-10,20 грн

«Укрэксимбанк» – 9,95-10,25 грн

Как сообщалось, украинцев предупредили о повышении цен на продукты. По прогнозам Forbes, кризис в энергетике еще до конца лета приведет к повышению цен на бакалею до 15%, а на молочные продукты – до 30%.

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