НБУ установил курс валют на 21 июня 2024 года. / Фото: pixabay.com
Валюта перед выходными упала в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 июня. Доллар подешевел на 2 коп. Евро потерял 15 коп. Польский злотый – 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,51 грн (-1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,42 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,05 грн (-1 коп.)
Курс доллара в банках
- «ПриватБанк» – 40,30-40,90 грн
- «ПУМБ» – 40,50-40,99 грн
- «УкрСиббанк» – 40,30-40,90 грн
- «Укрэксимбанк» – 40,35-40,95 грн
Курс евро в банках
- «ПриватБанк» – 43,20-44,20 грн
- «ПУМБ» – 43,60-44,20 грн
- «УкрСиббанк» – 43,20-44,20 грн
- «Укрэксимбанк» – 43,45-44,25 грн
Курс злотого в банках
- «ПриватБанк» – 9,93-10,10 грн
- «ПУМБ» – 9,70-10,20 грн
- «Укрэксимбанк» – 9,95-10,25 грн
Как сообщалось, украинцев предупредили о повышении цен на продукты. По прогнозам Forbes, кризис в энергетике еще до конца лета приведет к повышению цен на бакалею до 15%, а на молочные продукты – до 30%.
Читайте также:
- Курс валют на 20 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Отключение света 21 июня: в ДТЭК и «Укрэнерго» сообщили, когда не будет электричества
- Некоторые украинцы могут остаться без субсидии: что известно
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.
Похожие темы:
tsn.ua