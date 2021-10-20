Гривна укрепилась к доллару, евро и другим основным иностранным валютам.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 21 октября 2021 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 21.10.2021: Гривна укрепилась к евро
- 100 долларов США — 2620 грн (26,20 за доллар, -7 коп.)
- 100 евро — 3048 грн (30,48 за евро, -12 коп.)
- 100 российских рублей — 36,9 грн (3,69 за 10 рублей, -1 коп.)
- 100 польских злотых — 664 грн (6,64 за злотый, -5 коп.)
Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, в Украине с начала октября украинцы купили больше иностранной валюты в банках, чем продали. При этом на межбанковском валютном рынке совсем другая ситуация.
При этом Национальный банк Украины в течение прошлой недели активно покупал валюту на межбанковском валютном рынке. В результате регулятор удержал курс гривны немного слабее, чем 26,3 грн/долл.