Гривна укрепилась к доллару, евро и другим основным иностранным валютам.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 21 октября 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 21.10.2021: Гривна укрепилась к евро

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, в Украине с начала октября украинцы купили больше иностранной валюты в банках, чем продали. При этом на межбанковском валютном рынке совсем другая ситуация.

При этом Национальный банк Украины в течение прошлой недели активно покупал валюту на межбанковском валютном рынке. В результате регулятор удержал курс гривны немного слабее, чем 26,3 грн/долл.

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