Национальный банк Украины на среду 20 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Доллар США — 26,27 за доллар, подешевел на шесть копеек.

Евро — 30,60 за евро, подорожал на четыре копейки.

Российский рубль — 3,70 за 10 рублей подорожал на одну копейку.

Польский злотый — 6,69 за злотый, подорожал на две копейки.

Как мы писали ранее, что пик роста потребительских цен для украинцев придется на октябрь 2021 года.

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