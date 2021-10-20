Национальный банк Украины на среду 20 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,27 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
- Доллар США — 26,27 за доллар, подешевел на шесть копеек.
- Евро — 30,60 за евро, подорожал на четыре копейки.
- Российский рубль — 3,70 за 10 рублей подорожал на одну копейку.
- Польский злотый — 6,69 за злотый, подорожал на две копейки.
Как мы писали ранее, что пик роста потребительских цен для украинцев придется на октябрь 2021 года.
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