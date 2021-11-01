Николай ЛИСИЦЫН

1 ноября 16:05

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Фото: artbaggagePixabay

Национальный банк Украины на вторник, 2 ноября, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.29 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро 2 ноября равняется 30.43 грн/€. Он упал на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и пока находится выше психологической отметки 30 грневро.

1 ноября действовали такие официальные курсы валют: 26.27 грн/$, 30.59 грн/€.

29-31 октября действовали такие официальные курсы валют: 26.32 грн/$, 30.50 грн/€.

Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34,96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.









Официальный курс валют на 2 ноября. Инфографика: НБУ

Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.

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