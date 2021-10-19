Национальный банк Украины на вторник, 19 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Доллар США — 26,33 за доллар, подешевел на одну копейку.

Евро — 30,56 за евро, подорожал на 12 копеек.

Российский рубль — 3,69 за 10 рублей, подорожал на три копейки.

Польский злотый — 6,67 за злотый, подорожал на две копейки.

Напомним, ранее сообщалось, что пик роста потребительских цен для украинцев придется на октябрь 2021 года.

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