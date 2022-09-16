Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 19 сентября 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 19.09.2022: Евро дешевеет

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3646 грн. (36,46 за евро, -5 коп.)

100 российских рублей – 60,5 грн. (6,05 за 10 рублей, -5 коп.)

100 польских злотых – 772 грн. (7,72 за злотый, +1 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что курс доллара будет колебаться в районе 42 грн. Однако он может пересечь отметку в 50 грн, если Украина не сможет ничего экспортировать, будет терять свои территории и инфраструктуру.

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