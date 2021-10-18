Национальный банк Украины на понедельник, 18 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Доллар США — 26,34 за доллар, курс не изменился.

Евро — 30,44 за евро, подорожал на две копейки.

Российский рубль — 3,66 за 10 рублей курс не изменился.

Польский злотый — 6,65 за злотый, подорожал на одну копейку.

Как мы писали ранее, что пик роста потребительских цен для украинцев придется на октябрь 2021 года.

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