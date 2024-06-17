НБУ установил курс валют на 17 июня / Фото: pixabay.com

Евро подешевел после выходных.

Национальный банк Украины на 17 июня установил официальный курс доллара на уровне 40,64 грн. Он вырос на 5 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подешевел сразу на 41 копейку и стоит 43,47 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,94 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,4 грн. Покупают за 40,9 грн.

За евро в обменниках предлагается 43,5 грн. Продают по 44,8 грн.

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,40-41,00 грн

«ПУМБ» – 40,60-41,10 грн

«УкрСиббанк» – 40,40-41,05 грн

«Укрэксимбанк» – 40,45-41,05 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,30-44,30 грн

«ПУМБ» – 43,60-44,10 грн

«УкрСиббанк» – 43,30-44,40 грн

«Укрэксимбанк» – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,12-10,27 грн

«ПУМБ» – 9,80-10,30 грн

«Укрэксимбанк» – 9,95-10,20 грн

Что будет с курсом на этой неделе, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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