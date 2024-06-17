НБУ установил курс валют на 17 июня / Фото: pixabay.com
Евро подешевел после выходных.
Национальный банк Украины на 17 июня установил официальный курс доллара на уровне 40,64 грн. Он вырос на 5 копеек.
Об этом сообщает НБУ.
Евро подешевел сразу на 41 копейку и стоит 43,47 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,94 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 41,4 грн. Покупают за 40,9 грн.
- За евро в обменниках предлагается 43,5 грн. Продают по 44,8 грн.
Курс доллара в банках
«ПриватБанк» – 40,40-41,00 грн
«ПУМБ» – 40,60-41,10 грн
«УкрСиббанк» – 40,40-41,05 грн
«Укрэксимбанк» – 40,45-41,05 грн
Курс евро в банках
«ПриватБанк» – 43,30-44,30 грн
«ПУМБ» – 43,60-44,10 грн
«УкрСиббанк» – 43,30-44,40 грн
«Укрэксимбанк» – 43,75-44,55 грн
Курс злотого в банках
«ПриватБанк» – 10,12-10,27 грн
«ПУМБ» – 9,80-10,30 грн
«Укрэксимбанк» – 9,95-10,20 грн
Что будет с курсом на этой неделе, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
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