Николай ЛИСИЦЫН
14 октября 17:37
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Фото: Павел ДАЦКОВСКИЙ.
Национальный банк Украины на пятницу, 15 октября, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.34 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и все еще находится неподалеку от психологической отметки 26 грн/доллар.
Официальный курс евро 15 октября равняется 30.42 грн/€. Он упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и пока находится выше психологической отметки 30 грневро.
Эти же официальные курсы будут действовать на выходных, 16-17 октября. А в понедельник, 18 октября, евро немного подрастет.
Ретроспектива недели
- 13 октября действовали такие официальные курсы: 26.34 грн/$, 30.42 грн/€.
- 12 октября действовали такие официальные курсы: 26.36 грн/$, 30.50 грн/€.
- 11 октября действовали такие официальные курсы: 26.35 грн/$, 30.47 грн/€.
- 8-10 октября действовали такие официальные курсы: 26.33 грн/$, 30.41 грн/€.
Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года — 34,96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.
Официальный курс валют на 15 октября, пятницу. Фото: Нацбанк Украины.
Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года — 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.
Следующей остается рекордная отметка — 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года.
Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил 30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35.66 грн.
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