По состоянию на 12 июля 2022 года официальный курс доллара по отношению к гривне не изменился – 29,25 грн, а евро немного подорожало и стоит 29,51 грн.
Отметим, что с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину курс доллара в Украине при НБУ неизменен.
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Приватбанк 12 июля предлагает такие курсы валют:
В отделениях
покупка
продажа
Евро/грн
36,62
37,63
Доллар/грн
36,4
36,4
Курс валют в Ощадбанке:
В отделениях
покупка
продажа
Евро/грн
36,20
37,40
Доллар/грн
36,10
37,10
Курс валют в Монобанке:
В отделениях
покупка
продажа
Евро/грн
34,70
34,79
Доллар/грн
34,40
34,49
Курс валют в Райффайзен Банке:
В отделениях
покупка
продажа
Евро/грн
36,70
37,70
Доллар/грн
37,10
37,80
Курс валют в УкрСиббанке:
В отделениях
покупка
продажа
Евро/грн
29,71
30,0
Доллар/грн
29,26
29,55
На черном рынке покупка доллара 12 июля в среднем по 37,10 грн, продажа – 37,60 грн.
Покупают евро в обменниках во вторник в среднем по 37,20, продают – за 37.60 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк