По состоянию на 12 июля 2022 года официальный курс доллара по отношению к гривне не изменился – 29,25 грн, а евро немного подорожало и стоит 29,51 грн.

Отметим, что с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину курс доллара в Украине при НБУ неизменен.

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Приватбанк 12 июля предлагает такие курсы валют:

В отделениях

покупка

продажа

Евро/грн

36,62

37,63

Доллар/грн

36,4

36,4

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях

покупка

продажа

Евро/грн

36,20

37,40

Доллар/грн

36,10

37,10

Курс валют в Монобанке:

В отделениях

покупка

продажа

Евро/грн

34,70

34,79

Доллар/грн

34,40

34,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях

покупка

продажа

Евро/грн

36,70

37,70

Доллар/грн

37,10

37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях

покупка

продажа

Евро/грн

29,71

30,0

Доллар/грн

29,26

29,55

На черном рынке покупка доллара 12 июля в среднем по 37,10 грн, продажа – 37,60 грн.

Покупают евро в обменниках во вторник в среднем по 37,20, продают – за 37.60 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк

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