Национальный банк Украины на понедельник, 11 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Доллар США — 26,35 за доллар, подорожал на две копейки.

Евро — 30,47 за евро, подорожал на четыре копейки.

Российский рубль — 3,66 за 10 рублей курс не изменился.

Польский злотый — 6,60 за злотый, подешевел на девять копеек.

Как мы писали ранее, что Министерство обороны Украины задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн.

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