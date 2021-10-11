Национальный банк Украины на понедельник, 11 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
- Доллар США — 26,35 за доллар, подорожал на две копейки.
- Евро — 30,47 за евро, подорожал на четыре копейки.
- Российский рубль — 3,66 за 10 рублей курс не изменился.
- Польский злотый — 6,60 за злотый, подешевел на девять копеек.
Как мы писали ранее, что Министерство обороны Украины задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн.
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