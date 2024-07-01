Валюта подешевела после выходных / Фото: pixabay.com

Валюта подешевела в первый день июля.

Национальный банк Украины на 1 июля установил официальный курс доллара на уровне 40,45 грн. Он подешевел на 8 копеек.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 копеек и стоит 43,26 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,04 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 40,9 грн. Покупают за 40 грн.

За евро в обменниках предлагается 43,75 грн. Продают по 44 грн.

Курс доллара в банках

«ПриватБанк» – 40,25-40,85 грн

«ПУМБ» – 40,40-40,90 грн

«УкрСиббанк» – 40,25-40,85 грн

«Укрэксимбанк» – 40,25-40,95 грн

Курс евро в банках

«ПриватБанк» – 43,00-44,00 грн

«ПУМБ» – 43,40-44,00 грн

«УкрСиббанк» – 42,95-43,95 грн

«Укрэксимбанк» – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,09-10,26 грн

«ПУМБ» – 9,70-10,20 грн

«Укрэксимбанк» – 9,90-10,20 грн

Что будет с курсом, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Нацбанк отменил фиксированный курс гривны: как изменится курс доллара

Читайте также:

Каким будет курс доллара в июле: интересный прогноз банкира

Каким будет курс доллара до конца года – прогноз аналитиков

Курс валют в Украине: в Киеве массово скупают доллары – стоит ли это делать

Похожие темы:

tsn.ua

Источник