Станом на 7 липня 2024 року, курси основних іноземних валют в Україні залишаються відносно стабільними. Розглянемо докладніше курси долара, євро та польського злотого, які встановлені Національним банком України (НБУ) та середні показники в банках. Про це повідомляє “M.I.G.” з посиланням на “Minfin“.

Курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 40,5458 грн. У банках курс долара для купівлі коливається від 40,50 до 40,85 грн, а для продажу – від 40,80 до 40,96 грн. Це свідчить про незначні коливання курсу, що забезпечує стабільність гривні відносно долара.

Курс євро

Офіційний курс євро від НБУ становить 43,7814 грн. В банках України середні курси для купівлі євро варіюються від 43,65 до 44,27 грн, а для продажу – від 44,30 до 44,40 грн. Ці показники вказують на те, що курс євро залишається стабільним, без значних змін протягом останніх днів.

Курс польського злотого

Станом на 7 липня 2024 року, НБУ встановив офіційний курс польського злотого на рівні 10,1994 грн. У банках курс злотого для купівлі становить від 10,03 до 10,18 грн, а для продажу – від 10,20 до 10,30 грн. Це демонструє невеликі коливання, які залишають курс польської валюти відносно стабільним.

Середні курси валют у банках України

У різних банках курси валют можуть дещо відрізнятися. Нижче наводимо середні курси купівлі та продажу долара, євро та злотого у найбільших банках України:

ПриватБанк:

Долар: 40,50 – 40,80 грн

Євро: 44,27 – 44,40 грн

Злотий: 10,18 – 10,30 грн

Ощадбанк:

Долар: 40,85 – 40,96 грн

Євро: 44,27 – 44,40 грн

Злотий: 10,18 – 10,30 грн

Райффайзен Банк:

Долар: 40,50 – 40,90 грн

Євро: 44,27 – 44,40 грн

Злотий: 10,18 – 10,30 грн

ПУМБ:

Долар: 40,50 – 40,90 грн

Євро: 44,27 – 44,40 грн

Злотий: 10,18 – 10,30 грн

Динаміка курсу валют та прогнози економістів

Останні місяці курс долара, євро та злотого залишався відносно стабільним. Незначні коливання спостерігалися через глобальні економічні чинники та внутрішню економічну ситуацію. Зокрема, стабільність курсу долара до гривні забезпечується за рахунок ефективної політики НБУ та відсутності значних змін на міжнародних фінансових ринках.

Економісти прогнозують, що до кінця літа курс долара залишатиметься стабільним, без значних коливань. Це обумовлено стабільною економічною ситуацією в країні та відсутністю суттєвих ризиків для гривні. Водночас на ринку зберігається певна волатильність, яка може вплинути на короткострокові коливання курсу.

Таким чином, поточні курси валют свідчать про стабільність на валютному ринку України. Це позитивний сигнал для економіки та громадян, що дозволяє зберігати впевненість у національній валюті та планувати фінансові операції з мінімальними ризиками.

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