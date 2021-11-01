На валютном рынке Украины предложение валюты превышает спрос. Как результат, по итогам октября гривня укрепилась на 1,3% к доллару США и на 0,6% к евро.

Игроки не ожидали такого укрепления нацвалюты — от уровней 26,62−64 грн/$ до минимумов года 26,17−18 грн/$. «Ожидания были, что торги будут проходить в зоне 26,40−26,80 на фоне роста цен на газ и длительных переговоров с МВФ», — сказал главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный в комментарии НВ.

По словам начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко, «с начала осени предложение доллара намного превышает спрос, но исторически приток доллара каждый год компенсировался расходами, связанными с энергоресурсами».

Он уточнил, что каждый месяц отопительного сезона Украина тратила более $1 млрд на покупку газа, в этом году в связи с резким ростом цен на газ и другие энергоносители, Украина перестала проводить закупки газа и расчёты за них. Это привело к позитивному сальдо торгового баланса и избытку долларов на рынке.

Иными словами, в ноябре сохранится тренд укрепления гривни.

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Нацбанк на минувшей недели (25 – 29 октября) выкупил на межбанке 54,5 млн долларов. Регулятор также впервые с начала сентября продал валюту на 49,6 млн грн.

Эксперты ZN.UA ожидают умеренное снижение курса доллара к гривне, как минимум, в первой половине ноября. Этот тренд был сформирован в начале осени и пока нет факторов, которые могут его изменить.

Напомним, что чистая покупка Нацбанком валюты на межбанке за два дня — 18 и 19 октября, — составила $173 млн, а всего с начала года — $2 млрд.