Официальный курс доллара на пятницу, 26 ноября, установлен Нацбанком на уровне 27,02 грн/$, что на 10 копеек превышает показатели четверга.

Курс евро вырос на целых 16 копеек, до 30,33 грн/€.

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Межбанк

В пятницу торги на межбанковском рынке открылись котировками 27,09-27,11 грн/$. Снизившись до отметка 27,1 украинская нацвалюта обновила четырехмесячный минимум, отметил в комментарии UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В пятницу торги на межбанковском рынке открылись котировками 27,09-27,11 грн/$. Снизившись до отметки 27,1 грн/$, украинская нацвалюта обновила четырехмесячный минимум, отметил в комментарии UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Шевчишин указал, что на рынке сохраняется активный спрос на валюту, даже несмотря на выходные в США. Этот спрос, также обратил внимание эксперт, формируется не только со стороны инвесторов – активно покупает валюту и население.

«По данным НБУ с начала ноября чистые покупки валюты населением достигли $200 млн. В тоже время сохраняется спрос на валюту со стороны нерезидентов, которые выходят из ОВГЗ и выводят капитал из страны. Во второй половине ноября отток уже превысил 4,3 млрд грн», – комментирует аналитик.

Также на покупку инвалюты были направлены купонные платежи по гривневым государственным облигациям, полученным на этой неделе, замечает Шевчишин. Он полагает, что такое поведение покупателей вызвано активным новостным фоном вокруг рисков вторжения РФ в Украину ближайшие месяцы.

«Геополитическая напряженность формирует сильный прессинг на все активы, связанные с Украиной, еврооблигации, корпоративные облигации», – говорит аналитик.

Усиливают общую тенденцию импортеры энергоносителей, которые выходят на валютный рынок, чтобы потом оплатить закупку газа и угля. Кроме них, в валюте заинтересованы импортеры товаров под новогодние праздники, «Черную пятницу». А экспортеры, в свою очередь, активность снизили, поскольку получили накануне 2,2 млрд грн возмещения НДС.

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Геополитика и сложная ситуация в энергетике продолжит давить на гривну – не сдерживают покупателей ни выходные в США, ни новости о получении транша от МВФ.

«Единственным покупателем остается НБУ, который пытается сгладить тенденцию. Ожидаем, что сегодня курс продолжит снижение и закрепиться в зоне 27,05-27,15 грн/$, после чего будет ориентироваться на отметку 27,5 грн/$», – прогнозирует Шевчишин.

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Напомним, торги на межбанковском рынке Украины в четверг, 25 ноября, открылись котировками 26,97-27,03 грн/$, рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он указал, что в связи с выходным днем в США все соглашения четверга заключались по условиям ТОМ, то есть с расчетами на следующий день.

Первая половина сессии в четверг прошла по «классическому» для ТОМ сценарию, объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

«Участники не проявляли высокой активности, а котировки, реагируя на ситуативные дисбалансы на рынке, то поднимались чуть выше психологического уровня 27,0 грн/$, то опускались ниже», – сообщила казначей Юнекс Банка.

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Якобчук в свою очередь указал, что в 10:00 рынок «сузился» до диапазона 27-27,02 грн/$. Предложения превышало спрос, отметил эксперт.

В 10:30, котировки опустились до уровня 26,98-27 грн/$. Перед обедом спрос увеличился и в 12:00 котировки вновь переместились к уровню 27-27,02.

Хотя НБУ еще утром вышел на торги с крупным ордером на продажу долларов по 27,04 грн/$, большую часть сессии предложения хватало, чтобы удовлетворить спрос без участия регулятора, отмечает Волуйчак. Но ситуация изменилась после обеда, добавляет она.

«Резкий всплеск спроса поднял котировки до «защитного» уровня НБУ. За относительно непродолжительное время регулятор продал порядка $40 млн, покинул торги и тут же вышел с предложением валюты по 27,05 грн/$. На этом уровне регулятор продал во время второй волны спроса около $80 млн», – рассказала представитель Юнекс Банка об интервенциях Нацбанка.

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В целом по 14:00, говорит Якобчук, соглашения заключались в пределах 27,03-27,05 грн/$, а НБУ осуществлял интервенции по продаже американской валюты по 27,04 и 27,05 грн. Закрытие торгов четверга произошло на уровне 27,04-27,06 грн/$, подытожил представитель Пиреус Банка.

Относительно хода торгов в пятницу Волуйчак высказала мнение, что с высокой вероятностью на них сохранится восходящий курсовой тренд. При этом объем предложения валюты может немного вырасти, поскольку на рынок попадет больше валютной выручки из-за выходного дня в США в четверг.

«Однако существенного прироста я не жду, поскольку мы вошли в пиковый период выплаты НДС-возмещения. Вчера Госказначейство перечислило экспортерам 2,2 млрд грн. В то же время на рынок попадет и дополнительный объем спроса, в том числе и со стороны иностранных держателей ОВГЗ», – указала Волуйчак на факторы, которые повлияют на сессию пятницы.

По ее оценкам, сегодня торги будут проходить в рамках 26,98-27,16 грн/$.

Курс в обменниках

По сравнению с вчерашним вечером к утру 26 ноября на наличном рынке курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и на столько же в продаже. Курс евро повысился на 12 копеек в покупке, а в продаже на 15.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 26,95−27,18 грн/$. Евро – 30,1-30,5 грн/€.

Курс на черном рынке

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