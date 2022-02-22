Официальный курс доллара на вторник, 22 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,48 грн/$, что на 14 копеек превышает показатели понедельника.

Евро подорожал на 9 копеек, до 32,28 грн/€.

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Курс на межбанке

Утром 22 февраля торги на межбанке начались с резкого ослабления курса гривны – котировки доллара, рассказывает UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, достигли отметки 29,13 грн/$. Однако дальнейшего движения пока не произошло, отметил эксперт.

«Рынок находится под прессингом продавцов. НБУ активно заливает рынок долларом, чтобы сбить ажиотаж. И это ему удается, поскольку гривна немного отошла от максимальных значений», – разъяснил положение аналитик.

В то же время Шевчишин констатирует, что настроения на рынке в большей части пессимистические. Риски эскалации остаются, что отражается в стремительных покупках инвалют на открытии.

«Новости меняются ежечасно, и это влияет на рынок и настроения его участников. Нерезиденты активно выходит из гривны. К распродажам подключились и локальные инвесторы, оценивая сформированные риски и угнетающий новостной фон», – сказал представитель Forex Club.

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Он также добавил, что растут и цены на нефть и газ. В частности, стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии рынка повысилась на 10%, превысив отметку $900 за тысячу кубометров. Баррель нефти достиг уровня $98.

«Такие цены будут оказывать угнетающее влияние на гривну. Вероятно, пока доллар установил максимум дня и дальнейшее движение будет зависеть исключительно от поступающих новостей», – заключил Шевчишин.

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Напомним, первая сделка на торгах межбанка в понедельник, 21 февраля, прошла через терминал Bloomberg по курсу 28,45 грн/$ и, после небольшой коррекции в зону 28,4-28,42 грн/$, котировки начали уверенно подниматься.

Как объясняет UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в спокойной ситуации первые торги межбанка должны были быть малоликвидными и проходить при минимальных колебаниях курса – ведь вчера, по причине выходного дня в США по случаю Дня президентов, сделки заключались на условиях TOM (с расчетами во вторник).

«Однако напряженность в информационной пространстве, обострившаяся на выходных, спровоцировала непривычно активность на торгах с расчетами TOM», – пояснила казначей.

В том числе и поэтому уже к 11 часам утра котировки достигли коридора 28,48-28,5 грн/$. В этом диапазоне, при поддержке НБУ, который проводил интервенции в режиме выбора лучшего курса, сделки заключались вплоть до обеда.

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Несмотря на интервенции регулятора во второй половине дня под давлением преобладающего спроса котировки преодолели отметку 28,5 грн/$. К завершению активной фазы торгов курс поднялся в коридор 28,6-28,65 грн/$.

В понедельник объем торгов оказался выше среднедневных показателей и гораздо выше уровней, которые фиксируются на торгах в условиях TOM. В общей сложности в Bloomberg заключили сделок на $260 млн.

Золотько констатирует, что, как и ранее, определяющим фактором для торгов стал новостной фон.

«Как и во все предыдущие дни, определяющим вчера фактором был новостной фон. Реакции на него сегодня проявлялись на всех рынках – все ключевые фондовые индексы ушли в красную зону. Без заметных изменений в информационной повестке гривна будет оставаться под давлением и сегодня», – считает банкир.

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По оценкам Золотько, торги вторника будут проходить в рамках 28,5-29 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 22 февраля котировки доллара на наличном рынке повысились относительно показателей вечера понедельника на 15 копеек в покупке, а в продаже на 31 копейку. Евро также подорожал в покупке на 15 копеек, а в продаже на 28.

Сейчас в банках и обменниках котировки доллара составляют 28,45-28,95 грн/$. Евро – 32,2-32,8 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 28,940/29,189;

EUR 32,697/33,141;

RUB 0,3598/0,3700.

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