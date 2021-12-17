Официальный курс доллара на понедельник, 20 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,24 грн/$, что на 5 копеек выше показателей пятницы.

Евро подорожал на 1 копейку, до 30,85 грн/€.

Зимой Украине не хватит 1 млн тонн угля: стране грозит массовое обесточивание и 5,5 грн/кВт-ч

Курс на межбанке

Торги на межбанке в пятницу открывались котировками 27,16-27,22 грн/$, но после первых сделок в 10:00 рынок сузился до диапазона 27,22-27,24 грн/$, рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

«Утром спрос на валюту превышал предложение, что подтолкнуло котировки к росту», – отметил казначей.

Произвол системы, новые наезды и «фантазеры» в погонах: как бизнес отреагировал на скандал Синэво с налоговой

Уже в 10:30 сделки заключились на уровне 27,24-27,26 грн/$. После 11:00 предложение валюты увеличилось, отметил эксперт.

В 12:00 котировки были в пределах 27,25-27,27 грн/$. По словам Якобчука, после обеда объемы на покупку и продажу валюты были сбалансированы. В дальнейшем диапазон курса не менялся и закрытие торгов прошло на уровнях 27,25-27,27 грн/$.

Регулятор в торгах не участвовал, а общий объем сделок в системе Bloomberg за пятницу составил почти $150 млн, говорит Якобчук.

Локализация при публичных закупках продукции машиностроения заработает уже в 2022 году, – нардеп Кисилевский

Согласно прогнозу торгов в межбанке на начало следующей недели, которые предоставил UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, то, по его мнению, рынок будет стремиться к значению 27,5 грн/$. В значительной степени курсовой тренд будет определяться приближающимися новогодними праздниками: компании, выплачивающие сотрудникам зарплаты и премии в гривне, могут насытить рынок валютой.

С другой стороны, бюджетные подрядчики и экспортеры, получающие возмещение НДС, будут валюту покупать, чтобы не иметь «гривневых рисков», считает аналитик. К ним присоединятся нерезиденты и энергоимпортеры, от которых стоит ждать активизации в виду похолодания и необходимости завоза дополнительных объемов газа и угля.

«Если их не будет сдерживать НБУ, либо продающие валюту аграрии, то курс сначала преодолеет отметку 27,5 грн/$, а затем может устремиться на более высокие ценовые уровни – вплоть до 28 грн и выше», – полагает Шевчишин.

Курс в обменниках

К вечеру 17 декабря котировки доллара на наличном рынке повысились на 1 копейку как в покупке, так и в продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, но в продаже на этот уровень подорожал.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,1-27,3 грн/$. Евро – 30,52-30,9 грн/€.

Курс на черном рынке

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о

ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты

в

мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter,

YouTube, Facebook,

Instagram.





Источник