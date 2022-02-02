Официальный курс доллара на среду, 2 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,31 грн/$, что на 14 копеек ниже показателей вторника.

Евро также подешевел на 14 копеек, до 31,88 грн/€.

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Курс на межбанке

На торгах межбанка утром в среду, 2 февраля, курс гривны торгуется вблизи отметки 28,4 грн/$, что соответствует уровню закрытия сессии вторника. Как рассказывает UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, спред между курсом покупки и продажи сохраняется широким.

«Это демонстрирует опасения на рынке относительно направления движения», – пояснил аналитик.

Шевчишин отмечает, что нерезиденты продолжают выходить из гривны, хоть и не столь активно – бывшие ранее панические распродажи с их стороны прекратились.

«По данным НБУ, накануне портфель гривневых облигаций сократился на 780 млн гривен. Кроме того, начало календарного месяца – это традиционный период для покупки валюты под дивиденды и вряд ли инвесторы изменили своей привычке», – указывает на факторы увеличения валютного спроса представитель Forex Club.

Он также указывает, что импортеры и экспортеры пока лишь следят за ситуацией на рынке, опасаясь не продешевить в покупке или продаже. Но, добавляет Шевчишин, откат курса к уровням ниже 28,5 грн/$ привлечет покупателей. Кроме того, пользуется конъюнктурой и Нацбанк, докупая валюту в резервы.

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На прошедшей во вторник ОВГЗ-аукционе Министерство финансов смогло привлечь лишь 83 млн грн и $4,6 млрд. Указывая, что, скорее всего, эти средства ведомство получило у государственных банков, Шевчишин объясняет «мизерный» объем заимствований нерыночной доходностью ценных бумаг – этот факт обуславливает отсутствие спроса на них.

«При этом уже сегодня необходимо будет погасить и выплатить купоны на сумму 11,1 млрд гривен. Таким образом, обслуживание долга ложится бременем на финансы, поскольку нет возможности рефинансирования», – отметил аналитик.

В Forex Club склоняются к сохранению тренда на девальвацию гривны. По их оценкам, в ближайшее время украинская нацвалюта может вернуться в диапазон 28,4-28,55 грн/$.

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Напомним, торги 1 февраля на межбанке прошли на фоне повышенной волатильности курса. Однако в целом они оказались позитивными для гривны, рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Она отмечает, что первая сделка сессии вторника прошла по курсу 28,3 грн/$, что было на 10 копеек ниже уровней закрытия понедельника.

«Поспешные продажи валюты и слабая активность покупателей в начале торгов привели к снижению котировок», – объясняет казначей.

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Дисбаланс спроса и предложения вышел компенсировать Национальный банк. Как и в понедельник, в начале торгов регулятор проводил осторожные интервенции – еще до 10 часов он покинул торги, а котировки опустились до отметок 28,26-28,28 грн/$.

«Однако по мере активизации торгов объем спроса вырос, вызвав волну роста курса доллара. Ситуацией попытались воспользоваться спекулятивно настроенные участники, что в результате подняло котировки до локального пика у отметки 28,34 грн/$», – говорит банкир.

Около полудня началась еще одна волна роста котировок. Она была связана с активными покупками валюты нерезидентами.

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Пиковых значений дня – 28,45 грн/$ – курс достиг незадолго до обеда. Но после удовлетворения основного объема спроса он скорректировался в коридор 28,35-28,39 грн/$. Незначительно вырос он лишь в последние полчаса сессии TOD (с расчетами день в день).

Завершились торги вторника в рамках 28,410-28,435 грн/$ – то есть на тех же уровнях, что и в понедельник вечером.

При этом объем торгов во вторник существенно сократился, вернувшись к среднедневным показателям – за день в терминале Bloomberg заключили сделок на $233 млн. Как отмечает Золотько, сократился и объем интервенций НБУ. В понедельник регулятор приобрел на межбанке около $180 млн, а во вторник – порядка $25 млн.

Если отбросить факт высокой волатильности, в целом торги вторника прошли довольно сбалансировано. Отток средств иностранных инвесторов из ОВГЗ заметно сократился – хотя о смене направления общего тренда пока говорить преждевременно.

«За пятницу-понедельник ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился на 450 млн грн, что в 2-3 раза ниже показателей аналогичных периодов предыдущих двух недель», – обратила внимание Золотько.

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Торги межбанка в среду с высокой вероятностью пройдут на фоне умеренного роста курса доллара. В среду Минфин должен выплатить держателям ОВГЗ 13,5 млрд грн. Большая часть этой суммы – погашение бумаг, размещенных в феврале 2020 года, основными покупателями которых были украинские банки.

Но, поясняет казначей, учитывая результаты сегодняшнего ОВГЗ-аукциона, эти средства не будут перевложены в новые выпуски.

«Да и сам факт крупной выплаты по ОВГЗ создает психологическое давление на гривну и может стать поводом для спекулятивной атаки», – указала Золотько.

По ее оценкам, торги среды на межбанке пройдут в рамках 28,35-28,6 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 2 февраля котировки доллара на наличном рынке относительно показателей вчерашнего вечера повысились на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке, но подешевел на 2 копейки в продаже.

Сейчас в банках и обменниках котировки доллара составляют 28,25-28,5 грн/$. Евро – 31,75-31,98 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 28,29/28,4;

EUR 31,75/31,98.

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