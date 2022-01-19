Официальный курс доллара на среду, 19 января, установлен Нацбанком на уровне 28,41 грн/$, что на 29 копеек выше показателей вторника.

Евро также подорожал на 29 копеек, до 32,34 грн/€.

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Курс на межбанке

Курс гривны в среду, 19 января, утром торгуется вблизи отметки 28,35 грн/$, что соответствуют вчерашнему уровню на закрытии сессии TOD (с поставками валюты день в день), но несколько ниже закрытия сессии TOM (с поставками валюты на следующий рабочий день, то есть сегодня).

Во вторник котировки на межбанке достигали и отметок около 28,55 грн/$, напоминает UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин – однако после этого, а также достижения показателя в 28,65 грн/$ на наличном рынке, курс стабилизировался, и участники начали фиксировать свои позиции, рассказывает аналитик.

Он связывает это с несколькими факторами. С одной стороны, с замедлением динамики распродажи украинских евробондов.

«Это произошло несмотря на отсутствие весомых новостей о деэскалации военного конфликта. Дождавшись открытия торгов в США, игроки убедились, что атаки на евробонды нет, и начали фиксировать прибыль», – говорит Шевчишин.

С другой, рынок «отрезвило» приближение заседания НБУ – на нем регулятор может пойти на решительные действия по сдерживанию инфляции, то есть на повышение ключевой ставки, и связыванию ликвидности, ужесточив резервирование.

«На этом фоне покупатели решили распродать часть ранее купленной валюты», – поясняет представитель Forex Club.

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Однако он добавил, что в остальном риски для гривны сохраняются. Во-первых, мир продолжает следить за новостями и ходом переговоров с РФ. Во-вторых, даже если нерезиденты, в последнее время массово выходившие из украинских ОВГЗ, не будут проявлять большой активности, «рынок остается в заложниках растущего товарно-продуктового и энергетического импорта», указывает Шевчишин.

«Состояние запасов газа сохраняется крайне низким и недостаточным для безопасного прохождения отопительного сезона. Энергетики еще не проявляли свою активность, но учитывая, что необходимо закупить 2 млрд куб. м газа, речь идет о перспективе выкупа НАК «Нафтогазом» и газотрейдерами $1,8 млрд для закупки газа. Для рынка это существенны объем», – отметил аналитик.

В целом девальвационные настроения среди участников торгов сохраняются, делает вывод эксперт, указывая, что покупатели будут использовать стабилизацию курса и его откат для покупок, что будет давить на котировки.

По мнению Шевчишина, в ближайшей перспективе, перед решением НБУ по учетной ставке, гривна может торговаться в диапазоне 28,3-28,4 грн/$. Однако после этой паузы возобновится откат в зону 28,6-28,9 грн/$ – а потом, в зависимости от новостного фона, курс может пойти и дальше, прогнозирует аналитик Forex Club.

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Напомним, торги на межбанке во вторник, 18 января, стартовали с динамичного роста котировок. Доллар после открытия на уровне 28,3-28,35 грн/$ к 10:00 достиг коридора 27,36-27,38 грн/$, рассказывает UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Нацбанк принимал участие в сессии с самого утра, но при этом не выставил крупный ордер на продажу доллара, а точечно закрывал самые дорогие «биды». Но дисбаланс на рынке был столь существенным, что котировки все равно продолжали динамично расти.

Максимальных значений дня – 28,52 грн/$ – они достигли около 13:00. Объем торгов к этому моменту достиг $285 млн.

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Однако крайне слабая активность в обеденный перерыв и выход на торги в этот период нескольких продавцов не только остановили дальнейший рост курса, но вызвали существенную коррекцию.

«Как только котировки начали двигаться вниз, тренд поддержали спекулятивно настроенные участники торгов, которые своими продажами ускорили снижение котировок. К 14 часам пара гривна/доллар торговалась в диапазоне 28,43-28,45 грн/$», – говорит казначей.

Во второй половине дня активность на торгах сократилась до минимума: за оставшиеся полтора часа в сессии TOD (с расчетами день в день) в Bloomberg прошло сделок всего на $20 млн.

Спрос значительно сократился, спрэд между «бидами» и «офферами» вырос до 4-5 копеек – на торгах остались преимущественно спекулятивно настроенные участники, и среди них не было четкого понимания относительно дальнейшего движения курса.

«При этом желания продать оказалось чуть больше, что на малоактивном рынке привело к резкому снижению котировок», – отметила Золотько.

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Последняя сделка в Bloomberg на торгах TOD прошла по курсу 28,355 грн/$.

Уже в ходе сессии TOM (с поставками валюты на следующий рабочий день, в среду) котировки немного выросли, до отметок 27,36-27,39 грн/$, но в целом вторая половина дня ознаменовалась глубокой коррекцией курса.

Во второй половине дня НБУ не принимал участия в торгах. Оценить объем его интервенций за всю сессию невозможно из-за тактики по удовлетворению отдельных заявок покупателей, объясняет банкир.

Суммарный же объем торгов в Bloomberg во вторник вырос до $359 млн. Впрочем, это уже привычный уровень для сессий последней недели.

Рост котировок в первой половине вторника, как и ранее, провоцировался покупками нерезидентов и импортеров, но к ним также добавился фактор повышенной активности спекулятивно настроенных участников рынка.

Между тем спекулянты стали ключевой причиной коррекции курса во второй половине дня. Указав на это, Золотько сделала предположение, что нисходящий тренд вряд ли сохранится на торгах надолго.

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С одной стороны, неисчерпанным остается потенциал повышенного спроса на валюту со стороны нерезидентов, которые продолжают выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

«Кроме того, в среду Минфину предстоит выплатить инвесторам по старым выпускам внутренних гособлигаций 3,8 млрд грн. Часть этих средств попадет на валютный рынок в виде дополнительного спроса. Тем не менее, вчерашняя коррекция – безусловно положительный сигнал для гривны», – считает казначей Юнекс Банка.

Хотя в начале торгов среды Золотько считает вероятным небольшое снижение котировок, но в целом она ожидает преобладание восходящего курсового тренда.

По ее оценкам, сессия среды пройдет в рамках 28,26-28,57 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 19 января котировки доллара на наличном рынке вновь были пересмотрены в сторону повышения: относительно утренних показателей они выросли на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро также подорожал на 17 копеек в покупке, а в продаже – на 14.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 28,25-28,5 грн/$. Евро – 32-32,45 грн/€.

Курс на черном рынке

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