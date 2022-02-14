Официальный курс доллара на понедельник, 14 февраля, установлен Нацбанком на уровне 28,03 грн/$, что на 16 копеек превышает показатели пятницы.

Евро, в свою очередь, подорожал на 10 копеек, до 31,97 грн/€.

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Курс на межбанке

Звучавшие все выходные острые политические заявления, видимо, стали главной причиной резкого роста котировок доллара на открытии торгов межбанка в понедельник, 14 февраля. По сравнению с пятничной сессией, завершившейся на уровне 28,02-28,04 грн/$, уже в начале сессии новой недели курс поднялся до 28,7-28,72 грн/$, то есть на 66-68 копеек.

Правда, уже к 11:00 котировки скорректировались до 28,47-28,52 грн/$. Причиной этого стали интервенции НБУ. Уже в начале торгов на рынке было заключено сделок на $180 млн.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин называет падение гривны «паническим», указывая, что на наличном рынке доллар уже добрался до отметки 29 грн/$.

«На рынке сформировались панические покупки валюты со стороны всех участников рынка, при этом резко обвалилось предложение доллара. Экспортеры и население предпочитают оставаться в валюте, что лишь усиливает перекос баланса», – поясняет аналитик.

Говоря о причинах обвала курса, он напоминает о эвакуации иностранных посольств и консульств, призывах иностранных государств к своим гражданам покинуть территорию Украины, а также о приостановке перелетов в Украину некоторыми авиакомпаниями.

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При этом распродажи идут по широкому фронту гривневых активов и украинскому долгу, отмечает Шевчишин.

«Доходность десятилетних еврооблигаций достигла 11,08%, еврооблигации сентября 2022 года торгуются с доходностью 26%. Портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов продолжается снижаться значительными темпами. С начала февраля портфель снизился на 2,6 млрд гривен», – указал он, добавив, что рынок ожидает вмешательства в ситуацию НБУ.

Помимо прочего, на рынок влияет ожидание мировых инвесторов внеочередного заседания Федеральной резервной системы США – ФРС может «принести рынкам сюрприз с внеплановым ужесточением денежно-кредитной политики», что только усилит распродажи активов, в том числе украинского долга, считает представитель Forex Club.

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Среди прочего он обратил внимание, что геополитическая напряженность привела к росту цен на нефть и газ – эти факторы также выступают для гривны значительным негативом, ведь НАК «Нафтогаз Украины» продолжает накапливать валюту для покупки газа, что может добавлять давления на гривну.

Шевчишин ожидает, что гривна продолжит находиться под влиянием покупателей.

«Эмоциональность движения делает невозможным оценки горизонта колебаний, однако учитывая наличный рынок и пики января можно ожидать движение в зону 29 гривен за доллар», – полагает эксперт.

Он добавил, что сгладить падение может НБУ, так как регулятор сейчас является единственным крупным продавцом валюты. Помимо этого, ужесточение резервирования будет сдерживать банки от проведения спекулятивных операций, заключил Шевчишин.

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Напомним, после открытия межбанковских торгов пятницы, 11 февраля, на уровне 28,01-28,05 грн/$ спустя несколько минут котировки опустились в коридор 27,94-27,96 грн/$.

Как объясняет UBR.ua директор департамента казначейский операций Юнекс Банка Анна Золотько, такое динамичное укрепление гривны, хоть и было ожидаемым после «ралли в завершающей стадии торгов четверга», но происходило на очень малоликвидном рынке.

Однако по мере активизации торгов спрос на инвалюту начал ощутимо расти и привел к новому витку роста курса. Котировки быстро поднялись в коридор 28,02-28,05 грн/$, что вынудило выйти на торги Национальный банк Украины.

«Регулятор выставил крупный ордер на продажу доллара по 28,05 грн/$. Однако примерно до 11:30 рынок справлялся с возросшим спросом без помощи НБУ», – отметила Золотько.

Незадолго до полудня выход на торги нескольких крупных покупателей резко поднял котировки до защитного уровня НБУ. Нацбанк продал порядка $50 млн, ненадолго покинул торги и вернулся спустя несколько минут с ордером на продажу доллара по 28,07 грн/$

«До этого уровня рынок дотянулся довольно быстро, однако вторая интервенция Национального банка оказалась намного менее объемной – в общей сложности регулятор продал в пятницу порядка $60 млн», – указала казначей.

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Во второй половине дня котировки скорректировались из-за заметного снижения активности на торгах – в итоге сессия пятницы закрывалась в рамках 28,02-28,04 грн/$.

Общий объем торгов при этом вырос до $242 млн, что выше средних показателей. Эти данные, поясняет банкир, иллюстрируют объем дополнительного спроса, попавшего на рынок.

По ее мнению, главным образом он связан с некоторым усилением напряженности в информационном пространстве.

«Фундаментальных экономических причин для ослабления курса гривны в ближайшее время нет. Более того, спрос на гривневую ликвидность со стороны агропроизводителей и бизнеса, которому в коротком феврале предстоит раньше платить налоги, будет оказывать существенную поддержку национальной валюте», – рассуждает Золотько, но при этом подчеркивает – доминирующим фактором курсообразования все еще остается геополитика.

Именно от развития этой ситуации зависит, в какую сторону будет двигаться курсовой тренд.

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По словам Золотько, если исходить из предположения, что информационный фон в выходные будет оставаться спокойным, уже в понедельник рынок может развернуться к укреплению гривны. В противном случае следует ждать очередного роста котировок.

По оценкам казначея, торги понедельника пройдут в рамках 27,93-28,19 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 14 февраля котировки доллара на наличном рынке повысились относительно показателей пятницы на 15 копеек в покупке и на 49 в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке, а в продаже на 45 копеек.

Сейчас в банках и обменниках котировки доллара составляют 27,85-28,6 грн/$. Евро – 31,8-32,5 грн/€.

Курс на черном рынке

USD 28,48/28,95;

EUR 32,1/32,77.

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