Официальный курс доллара на среду, 12 января, установлен Нацбанком на уровне 27,5 грн/$, что на копейку выше показателей вторника.

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Курс на межбанке

На торгах утром в среду, 12 января, курс гривны снижается к отметке 27,7 грн/$. Это происходит на фоне явного перевеса покупателей над продавцами валюты на рынке, объясняет UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он отмечает, что попытки Нацбанка сбить рост котировок валютной интервенцией результата не принесли.

«Среди покупателей — нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых активов, в том числе выводят дивиденды. ОВГЗ все менее интересны для покупки из-за небольшой доходности, на фоне чего портфель нерезидентов с начала 2022 года снизился на более чем 3 млрд грн», – заметил аналитик.

В целом он обращает внимание, что к выходу из украинских активов инвесторов подталкивает намеченное Федрезервом США ужесточение денежно-кредитной политики – это делает инвестиции в американский доллар выгоднее.

«Рост курса доллара подталкивает импортеров к активности, и спрос на валюту с их стороны увеличивается», – указывает Шевчишин.

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Валютный рынок, добавляет представитель Forex Club, также следит за геополитической ситуацией, ходом переговоров по деескалации конфликта на востоке Украины и новостями по штамму омикрон – но пока не закладывает эти риски в свои действия при операциях с валютой.

По мнению Шевчишина, в ближайшее время курс будет целится на отметку 27,75 грн/$.

«Рынок сохраняет высокие девальвационные и инфляционные ожидания, НБУ попытается сдерживать ослабление гривны», – констатировал аналитик.

Со своей стороны директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько касательно сегодняшних торгов на межбанке также высказала нам мнение, что они пройдут под девальвационным трендом и в рамках 27,56-27,76 грн/$.

Банкир подчеркнула, что во вторник на рынке закрепился уверенный тренд на рост котировок. С учетом преимущественно девальвационных настроений, это дает основания прогнозировать ослабление гривны в ходе сегодняшней сессии.

«Экспортеры не будут спешить продавать валютную выручку, рассчитывая на более высокие показатели курса, покупатели, напротив, будут торопиться с покупками. Поддержку восходящему тренду окажут и спекулятивно настроенные участники рынка», – аргументировала казначей.

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Напомним, во вторник, 11 января, торги на межбанке стартовали котировками 27,48-27,5 грн/$, что было чуть ниже уровней закрытия сессия в понедельник.

Как рассказала UBR.ua Анна Золотько, всю первую половину дня активность на рынке была относительно невысокой, а сценарий торгов в целом повторял вчерашнюю сессию.

«Когда котировки уходили в зону 27,48-27,5 грн/$, спрос на иностранную валюту немного возрастал, провоцируя рост курс доллара. Но как только он приближался к отметке 27,52 грн/$, вырастала активность продавцов, вызывая снижение котировок», – объяснила нам казначей.

Однако после обеда ситуация резко поменялась. Тогда на рынок вышли несколько крупных покупателей и существующего объема предложения оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос на валюту.

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В итоге котировки начали быстро расти, к 14:30 достигли коридора 27,56-27,58 грн/$, а еще спустя полчаса поднялись до отметок 27,6-27,62 грн/$.

Впрочем, затем на существенный дисбаланс на рынке отреагировал Нацбанк. Регулятор вышел на торги с продажей доллара по 27,61 грн/$.

«В общей сложности НБУ продал по единому курсу порядка $35 млн. При этом вплоть до завершения торгов с расчетами TOD (день в день) котировки не поднимались выше защитного уровня НБУ. Однако в ходе сессии с расчетами TOM (с поставкой валюты на следующий торговый день) на очень небольшом объеме выросли до коридора 27,65-27,67 грн/$», – рассказала о ходе торгов представитель Юнекс Банка.

Суммарно в терминале Bloomberg во вторник было проведено сделок на $208 млн, что хоть и существенно выше объема понедельника, но в целом не превышает среднедневных показателей.

«Источником дополнительного спроса вчера выступали импортеры, иностранные компании, продолжающие покупку валюты под репатриацию полученной прибыли, а также нерезиденты-держатели ОВГЗ», – указала Золотько.

При этом она обратила внимание, что на вчерашнем аукционе Минфина по продаже ОВГЗ удалось привлечь около 3,9 млрд грн. Это относительно небольшие объемы в сравнении с последними аукционами 2021 года.

Большего объема продажи не удалось достичь даже несмотря на очередное повышение ставок доходности по ОВГЗ.

«При этом сколько-нибудь ощутимого спроса со стороны иностранных инвесторов во вторник не наблюдалось», – констатировала Золотько.

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Казначей добавила, что в среду Минфину предстоит выплатить держателям ОВГЗ 224 млн грн процентных платежей. Но в то же время объяснила, что эта сумма слишком незначительна и не может повлиять на ход сегодняшних торгов на межбанке.

Курс в обменниках

Утром 12 января котировки доллара на наличном рынке повысились относительно значений вечера вторник на 2 копейки в покупке и на 3 копейки продаже. Евро подорожал на целых 6 копеек как в покупке, так и в продаже.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,5-27,75 грн/$. Евро – 31,05-31,45 грн/€.

Курс на черном рынке

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