Официальный курс доллара на понедельник, 10 января, установлен Нацбанком на уровне 27,49 грн/$, что на 4 копейки выше показателей четверга.

Евро подорожал на 6 копеек, до 31,1 грн/€.

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Курс на межбанке

На межбанковских торгах в четверг, 6 января, котировки стартовали с отметок 27,5-27,52 грн/$, что было сразу на 5 копеек выше завершения сессии в среду.

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Спрос на валюту был выше предложение, вследствие чего к 11:00 доллар подорожал до показателей 27,52-27,54 грн/$ – однако к 12:00, когда основная часть запроса на покупку инвалюты была удовлетворена, котировки просели до 27,48-27,5 грн/$. К завершению сессии курс несколько вырос и установился на уровне 27,49-27,51 грн/$.

Национальный банк Украины участия в торгах не принимал. Участники рынка провали сделок через терминал Bloomberg на около $125 млн.

Курс в обменниках

К вечеру 6 января котировки доллара на наличном рынке относительно утренних показателей не изменились в покупке, а в продаже повысились на 1 копейку. Евро подорожал в покупке на 1 копейку, а в продаже остался на прежнем уровне.

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В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,38-27,6 грн/$. Евро – 30,8-31,15 грн/€.

Курс на черном рынке

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