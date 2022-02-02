Президент Владимир Зеленский заявил, что государство смогло успокоить финансовые рынки и стабилизировать гривню. Об этом он сказал на брифинге после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Ситуацию мы удержали, несмотря на ту волну паники. Мы делали много разных шагов и стабилизировали гривню, успокоили рынки, могу ответственно это констатировать», – сказал Зеленский.

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Он напомнил, что гривня в последние дни существенно укрепилась. На 2 февраля официальный курс доллара установлен на уровне 28,32 грн/$.

По его словам, инвесторов удалось убедить, что не нужно панически реагировать на события вокруг Украины и выводить из-за этого деньги.

«Мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и сюрприз в кавычках», – добавил Зеленский.

Глава НБУ Кирилл Шевченко накануне сообщил, что регулятор перестал продавать валюту из резервов для сглаживания колебаний на валютном рынке, а в период 31 января – 1 февраля даже смог выкупить более $200 млн.

«Тренд развернулся и уже проходит стабилизация валютного курса, укрепление гривни и превышение предложения над спросом», – цитирует Шевченко агентство Интерфакс-Украина.

В конце января курс доллара на межбанке впервые с начала 2015 превысил отметку 29 грн/$.

Основная, но не единственная причина девальвации гривни – военная угроза России. Дополнительное давление на гривню оказывают высокие цены на импортный газ и уголь, что требует все больше валюты для их приобретения. Спрос на валюту также поддерживают нерезиденты, которые сокращают свой портфель облигаций внутреннего займа и выводят деньги из Украины.

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Андрей Водяный

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