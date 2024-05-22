Наличный сегмент валютный курс в Украине на прошлой неделе очень слабо реагировал на политические тенденции на ВРУ.

сегодня, 06:40

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В течение следующей недели курс доллара в Украине будет стабильным и останется около 40 гривен. Прогнозируется, что стоимость валюты может увеличиться до 40,2 грн в связи с завершением периода уплаты налогов. Директор департамента казначейских операций Анна Золотько указала, что в период с 21 по 26 мая курс будет колебаться.

В период 21-26 мая курс будет находиться в пределах 39,7-40,2 гривны. Она также отметила, что ожидается умеренный рост стоимости доллара в безналичном сегменте из-за завершения периода уплаты налогов бизнесом.

Тем не менее, она не предполагает значительных изменений в курсе в наличном сегменте, поскольку на прошлой неделе он слабо реагировал на политические тенденции.

«Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую», — резюмировала она.

Отмечено, что Национальный банк Украины планирует провести постепенную девальвацию гривны, но не предполагается внезапное ослабление валюты. По словам источника, известного заявили, что НБУ, имея значительные запасы золота и валютных резервов, не позволит внезапного обесценивания гривны.

Планируется, что девальвация будет произведена поэтапно. В заявлении также говорится, что Национальный банк поставил перед собой задачу девальвировать гривну на 10% в течение текущего года.

Согласно информации портала Минфин, во вторник, 21 мая, средние курсы доллара в украинских банках составляют 39,50 грн (покупка) и 40,0 грн (продажа) для безналичных операций. При наличных операциях курс составляет 39,96 грн (покупка) и 40,05 грн (продажа). Между тем официальный курс Национального банка Украины на этот день составляет 39,42 грн.

Источник: 24 Канал

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Опубликовано:

22.05 06:40

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