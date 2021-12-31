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В пятницу, 31 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 27,15-27,40 грн. Об этом сообщает финансовый портал «Минфин».

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже — на 10 коп.

Евро в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже — на 10 коп. Его курс составляет 30,55-31,00 грн.

Российский рубль несколько изменился в цене: его курс составляет 0,340-0,375 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 декабря, курс доллара на уровне 27,27 грн.





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