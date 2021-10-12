Высокий курс гривны в Украине является инструментом, который сдерживает рост потребительской инфляции. Однако в октябре 2021 года на рынке валют ожидаются кардинальные изменения.

Зампредседателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что укрепление позиций гривны позволяет сдерживать инфляцию. Но в любой момент над страной может нависнуть угроза девальвации национальной валюты.

Минфин готовится провести аукцион по размещению ОВГЗ. Это будут госбонды шести выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. Однако нерезиденты рынка, скорее всего, не станут участвовать в торгах из-за низкой доходности. Более того, нерезиденты рынка способны обрушить курс гривны, если решат вывести высвободившиеся средства в материнские юрисдикции. Об этом рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Кроме того, Украина в 2021 году провела наиболее крупное погашение евробондов, поэтому валовые международные резервы страны сократились почти на $3 млрд – до отметки в 28,71 млрд. Этого объема резервов хватит, уверен Гойлов, на покрытие запланированного импорта до конца текущего года.

«Полагаю, что на текущей неделе доллар США к гривне продолжит падение к уровню 26 грн/$. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки 30,75 грн», – прогнозирует эксперт RoboForex.

До конца октября курс доллара США в Украине вернется к росту на фоне оживления импортеров на рынке. До конца второй декады октября 2021 года курс американской валюты вырастет до 26,3 грн/$, единая европейская валюта сохранит свои позиции на уровне 30,5 грн/€.

Напомним, в Украине вопреки всем прогнозам курс доллара продолжил падение до середины осени. Сколько будет стоит американская валюта по отношению к гривне?

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