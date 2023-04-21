Эксперт дала прогноз по курсу доллара в Украине на май

В мае курс доллара в Украине, вероятнее всего, пойдет наверх. Подорожание наличной иностранной валюты будет наблюдаться в частности из-за увеличения спроса на нее.

Такой прогноз сделала председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, пишет 24 канал.

«В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к импорту горючего в Украину по так называемым «старым ценам». Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим «наличный» курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар», — сказала она.

По словам эксперта, что сейчас в Украине можно наблюдать тенденцию к укреплению гривны. Это с основном связано с посевной компанией.

«То, что аграрии продают иностранную валюту под свои посевные кампании независимо от «выгодности» или «невыгодности» курса, оказывает значительное влияние на укрепление гривны», — подытожила Коробкова.

Отметим, что по данным портала «Минфин», сегодня, 21 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее «Телеграф» писал о том, что курс доллара может взлететь до 66 гривен. В МВФ дали прогноз и рассказали, чего стоит ожидать в этом году.

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