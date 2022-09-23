Калибровка валютных ограничений в Украине и работа «зерновых коридоров» помогли стабилизировать ситуацию на межбанковском валютном рынке. А потому в ближайшее время фиксированный курс останется на уровне 36,6 грн/долл.

Видео дня

Национальный банк Украины (НБУ) не намерен повышать этот курс, несмотря на колебания на наличном валютном рынке. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос «РБК-Украина».

«Пока нет никаких оснований для пересмотра официального курса. У Национального банка достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне», – заявили в регуляторе.

НБУ напомнил о повышении фиксированного курса в июле. Это вместе с валютными ограничениями, экспортом зерна в Черном море и поступлением международной помощи позволило сделать ситуацию на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле, отметили в Нацбанке.

Там уточнили, что регулятору удается удерживать объем международных резервов на достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности.

При этом объявление частичной мобилизации в России привело к росту доллара на мировом рынке до максимума за 20 лет. На этом фоне курс доллара в Украине в некоторых банках подскочил до 45 грн.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий объяснил такое исключение исключительно психологическими факторами. По его словам, экономических предпосылок для курсового скачка нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам августа валютные резервы Украины выросли впервые с весны. «Запасы» увеличились на 13,6% благодаря международной помощи. Также росту резервов способствовали умеренные долговые выплаты в иностранной валюте и уменьшение интервенций Нацбанка по продаже валюты.

<br />

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривни – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Источник