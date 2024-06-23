Курс доллара Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 23 июня, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,10 до 40,70 грн/долл. и продажа от 40,75 до 41,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро владельцы обменников выставят в пределах: прием от 43,50 до 43,85 грн/евро и продажа от 43,95 до 44,50 грн/евро, считает эксперт.

«При этом, в зависимости от реального платежеспособного спроса и предложения в своем регионе, владельцы обменок будут достаточно часто менять свои ценники, чтобы найти оптимальный курс приема и продажи валюты и не упустить крупных клиентов», — отметил аналитик.

По мнению эксперта, особенно «чуткими» к запросам клиентов будут оптовые обменники, которые всегда готовы «подвинуться «при выставлении своих котировок на 2-5 копеек в одну или другую сторону при крупных суммах валютообмена.

«Хотя при этом, будут присутствовать и те обменники, которые традиционно продолжат практику выставления спреда в пределах до 1 гривны как по доллару, так и по евро. Поэтому, если вы решили проводить свои валютообменные операции, делать это в первом же попавшемся обменнике не стоит: лучше подобрать наиболее интересный курс, изучив предложения других пунктов обмена. Но и откладывать это надолго тоже смысла нет. Впереди конец месяца, квартала и полугодия, а это всегда достаточно сложный период для гривни», — посоветовал Козырев.

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Напомним, в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой спрогнозировал, что в конце июня общая ситуация на валютном рынке во многом будет напоминать ситуацию, наблюдавшуюся в течение месяца.

По его прогнозу, также будет действовать режим «управляемой гибкости», что означает возможные периодические изменения курсовых направлений, валютный коридор останется в прежних пределах, а допустимые курсовые отклонения в недельном разрезе останутся в прогнозируемо-устойчивом виде.

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