Курс доллара в Украинеможет вырасти до отметки в 60 гривен/$, если страны Запада не увеличат объемы финансовой помощи Киеву.

Об этом говорится в материале «Апострофа».

Украина будет испытывать серьезные проблемы на валютном рынке, сжигая свои резервы, если в ближайшее время не будет увеличен объем помощи Киеву.

Руководитель аналитического департамента Libertex Group Андрей Шевчишин предупреждает, что курс доллара может вырасти еще больше, чем прогнозирует Министерство экономики. По его словам $3 млрд, о выделении которых США объявили в День Независимости Украины, были позитивным моментом, однако этой суммы недостаточно для укрепления украинского бюджета.

«Если мы будем идти тем путем, которым мы идем сейчас, а внешняя поддержка будет на тех же уровнях, то курс 50 гривен/доллар – это вполне реальный ориентир уже на конец этого года. При сохранении негативных тенденций, курс (в 2023 году) может уйти до 60 гривен/доллар и даже выше», — озвучил Шевчишин свое мнение.

Аналитик добавил, что его прогноз является пессимистичным и реалистичным, однако он не нацелен на провоцирование паничных настроений в обществе.

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