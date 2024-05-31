Как отметил банкир, среди них можно выделить следующие:

объективный рост инфляции;

военные факторы: ситуация на фронте, эффективное противостояние противнику, преодоление последствий вражеских атак по объектам энергетической инфраструктуры;

общественно-политические настроения, связанные с войной, процессом мобилизации и т.д.

Лесовой напомнил, что с начала года инфляция в стране зафиксирована на уровне 1,4%, а в годовом исчислении она составляет 3,2%. В то же время, власти неоднократно предостерегали, что вскоре инфляционные процессы могут усилиться, однако они не будут критическими для экономики и курса валют. Прежде всего, рост цен можно связать с ожидаемым ростом стоимости электроэнергии и топлива, ведь затраты на энергоресурсы являются составляющей себестоимости почти любого товара и логистики.

«Если же говорить о влиянии военных факторов, то они также в большинстве своем могут быть связаны с враждебными атаками на энергообъекты страны, что в последствии может укоренить ограничения на энергопотребление — а это может в некоторой степени повлиять на развитие экономики. Кроме того, многое что может зависеть от достойного сопротивления ВСУ по попыткам врага продвигаться по всем направлениям, а также от результатов мирной конференции в Швейцарии, которая запланирована на середину июня», — отметил банкир.

По его мнению, что внутренние процессы, решение неотложных общественных вопросов, прозрачность действий власти, прежде всего, могут повлиять на уровень спроса на наличном рынке. «Деньги любят тишину — чем громче будут разногласия, тем больше давление на валютный рынок», — добавил он.

По его словам, эти факторы могут сыграть как в позитив, так и в негатив. Поэтому в июне общая ситуация на рынке будет зависеть также и от эффективных действий регулятора, который имеет достаточно финансовых ресурсов, например, для удовлетворения увеличенного спроса.

«Кроме того, вряд ли парадигма рынка существенно изменится: по-прежнему будет действовать режим «управляемой гибкости», который окажется в частых, но незначительных валютных изменениях, при этом курс валют может периодически расти или снижаться: векторы будут меняться каждые 3-4 дня, а допустимое отклонение от начального курса составит в среднем 2%», — сказал он.

Важно также, что наличный рынок при формировании курсовой политики будет опираться на показатели межбанка. И целом, на рынке регулятор не откажется от сохранения и поддержания равновесия между спросом и предложением, сказал Лесовой.

Прогноз курса

Лесовой ожидает, что коридоры валютных колебаний на межбанке и наличном рынке будут почти одинаковыми и составят 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро на межбанке, 40-41 грн/доллар и 43-46 грн/евро на наличном рынке.

Таким образом, ситуация на валютном рынке в июне будет зависеть как от объективных факторов, так и от эффективной стратегии регулятора. Основные валютные изменения могут произойти в диапазоне 2% по сравнению с начальным курсом месяца, а это в среднем до 1 грн. При этом валютному рынку вряд ли угрожают какие-то неуемные явления. Даже если курс доллара пересечет отметку в 40,7 грн (именно такой средний курс заложен в бюджете на 2024 год), то не исключено, что в других экономических условиях в последующие месяцы курс может несколько снизиться. Рынок будет пытаться жить по законам рынка», — добавил банкир.

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