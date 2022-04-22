Финансовые аналитики озвучили вероятный прогноз по курсу валют в Украине после окончания войны с Российской Федерацией.

Об этом сообщил сайт Vesti.UA.

В ближайшие дни каких-то серьезных колебаний не предвидится, но это не значит, что нет девальвационных настроений. После либерализации рынка стоит ожидать роста курса доллара по отношению к гривне.

Кроме того, масштаб ослаблений гривни уже будет зависеть от того, какие перспективы будут по инвестициям, помощи и восстановлению деловой активности. Пока же последствия войны для экономики Украины, период восстановления, который предстоит пройти нашей стране, инфляция и другие факторы указывают на то, что курс гривни будет находиться под давлением, вне зависимости от объема помощи со стороны западных партнеров.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин указывает на то, что Украина потеряла часть своего экспорта, который в настоящее время заблокирован. Поэтому, восстановление будет очень тяжелым.

«Также пока нет понимания, насколько международная помощь будет активной, в какие периоды нам можно будет рассчитывать на репарации и, ключевое, – какой срок будут продолжаться военные действия. Все эти факторы безусловно давят на курс», — заявил Шевчишин.

В то же время курс доллара уже не будет прежним — по словам финансового аналитика Алексея Козырева, при наступлении мира и свободном плавании доллара, стоит ожидать курса от 35 до 40 гривен за доллар.

Ранее мы сообщали, что в связи с невозможностью купить доллары в банках и обменниках Украины еще до недавнего времени, многие граждане были вынуждены менять валюту на черном рынке, а «менялы» наживаться на этом.





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