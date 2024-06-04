Курс доллара опустился на 9 копеек, курс евро – на 2

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 4 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 9 коп. и составляет 40,38 грн. Курс продаж снизился на 8 коп. до 41,01 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,9 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,89 грн, максимальный – 41,1 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 43,83 грн. Курс продажи не изменился – 44,71 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,95 грн, максимальный – 44,25 грн. Для продажи минимальный курс – 44,45 грн, а максимальный – 45 грн.

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