Курс доллара в банках не изменился, а евро — чуть снизился
Курс доллара в Украине на черном рынке остановил свой стремительный рост и USD даже незначительно подешевел в субботу, 21 мая.
Согласно данным сайта «Минфин», стоимость валюты в среднем по Украине остановилась на отметке в 36 грн при покупке и 37 грн при продаже, снизившись на полгривны за сутки.
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Также к выходным упала и стоимость валюты Европейского союза. За евро просят на черном рынке в среднем 37,5 грн при покупке и 38,5 при продаже.
Курс валют в Украине на черном рынке, в банках и от НБУ
Отметим, что в банках стоимость доллара в среднем осталась прежней, тогда как евро незначительно подрос на продаже.
Курс доллара в банках Украины
Курс евро в банках Украины
Напомним, с субботы 21 мая Нацбанк отменил ограничения на курс продажи валюты. Предполагалось, что это поспособствует снижению колебаний курса на рынке наличного доллара и других валют.
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Дата публикации
19 мая, 17:29
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Как ранее писал «Телеграф», аналитики прогнозируют, что доллар может преодолеть психологическую отметку в 40 грн и поползти выше уже в июне. При этом факторов для сдерживания обесценивания гривны не видят.
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