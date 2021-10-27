С приближением зимы в Украине резко начинает ухудшаться экономическая ситуация. Благоприятная конъюнктура на внешних рынках, которая помогала правительству держаться на плаву на протяжении всей пандемии, похоже, подходит к концу. По многим ключевым экспортным товарам мировые цены продолжают падать. При этом промышленное производство внутри страны демонстрирует падение уже второй год подряд, а инфляция съедает последние сбережения украинцев. И, наконец, отечественная гривня, курс которой по отношению к доллару долгое время радовал глаз украинцев, начала девальвировать под давлением импортеров, которые стали закупать энергоресурсы для прохождения зимы.

«Лучшие среди худших»

Макроэкономическая ситуация в Украине начинает ухудшаться. Результаты второго квартала оказались гораздо хуже, чем все ожидали: только 5,4% роста ВВП вместо 7–8%. Из-за чего ухудшился общий прогноз роста экономики по итогам 2021 года. Темпы роста сократились на треть. Если изначально планировали, что по итогам этого года экономика Украины

вырастет на 4%, то в середине года этот прогноз был не раз пересмотрен. Сначала его снизили до 3,8%, а буквально на прошлой неделе опустили до 3,1%.

Как заявили в НБУ, достичь намеченных показателей помешали пандемия, резкий рост цен на газ, а также логистические проблемы, которые ограничивают выпуск украинской промышленности. На этом фоне в ведомстве пересмотрели в сторону снижения и прогноз роста на следующий год – с 4% до 3,8%. Но даже несмотря на это, как говорит «Вестям» советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, с макроэкономической точки зрения ситуация в нашей стране контролируемая.

«Относительно финансовой стабильности, то у нас все в порядке. У нас есть $28 млрд ЗВР (золотовалютных резервов), плюс мы получили на этой неделе €600 млн макрофинансовой помощи от ЕС, что поможет нам компенсировать затраты госбюджета и стимулировать программы социальной защиты и борьбы с Covid-19, а также поможет заложить основы для будущего экономического роста в 2022 году. К тому же мы ждем позитивное решение со стороны МВФ в ближайшие недели по поводу выделения нового транша, что позволит вести более эффективную долговую политику и снижать стоимость обслуживания долгов, которые накапливались на протяжении последних 10 лет. И вместо 4% ВВП, которые мы вносим как плату за использование кредитного ресурса, будем платить 3–3,5%, а это означает, что экономия может быть около $1,5 млрд», – сказал «Вестям» Устенко.

К тому же, по его словам, если взглянуть на ситуацию в мире, то и глобально ожидания были более высокими. «Поэтому-то наша экономика не достигла намеченных темпов роста, – это не феномен Украины. Во-первых, в октябре был понижен прогноз по росту мировой экономики

Внешняя конъюнктура

. А во-вторых, Украина на фоне других стран выглядит достаточно хорошо. По данным разных исследований, около 160 стран мира не смогут достичь допандемического уровня экономики до 2023 года. А мы уже одна из немногих стран, которая приближается к этому уровню. Мы уже находимся на довоенном уровне по ВВП. В цифрах это около $175 млрд, что соответствует уровню 2013 года. Но при этом нужно учитывать, что сегодняшняя цифра не включает временно неподконтрольные территории Украины – Донбасс и Крым. Я бы ожидал, что по результату этого года наш ВВП (по паритету покупательной способности – ППС) на душу населения будет на уровне $13 тыс. А это весьма неплохой результат», – сказал «Вестям» Устенко.

Но не обошлось и без ложки дегтя. Дело в том, что благополучие Украины, как страны с сырьевой экономикой, во многом зависит от внешних цен на зерно, руду и металл – наши основные статьи экспорта. И долгое время с начала пандемии на мировых рынках сохранялись высокие цены на основные экспортные товары Украины, что служило поддержкой как для национальной валюты, так и для экономики в целом, поскольку в страну поступало куда больше валютной выручки. Но, как говорит «Вестям» экономист, эксперт института Growford Виктор Скаршевский, ситуация начала ухудшаться.

«Сейчас происходит смещение благоприятной внешней конъюнктуры на менее благоприятную. Например, сейчас резко подешевела железная руда. Совсем недавно она стоила 240 долларов за тонну, а сегодня уже стремится к 100 долларам. Плюс нерезиденты начали выходить из украинских ценных бумаг, фиксируя прибыль, из-за чего позавчера произошла небольшая девальвация гривны (+18 коп). То есть все идет к тому, что валютной выручки в стране будет становиться меньше», – сказал «Вестям» Скаршевский.

В то же время, по его словам, очень многое в ближайшее время будет зависеть от того, как долго цены на энергетические товары будут держаться на столь высоком уровне. «Критическим для нашей страны может стать даже полгода таких цен. И если тенденция продолжится, то это ударит в первую очередь по курсу валют и наполнению бюджета. Но это инерционная вещь. Такие потрясения не сразу влияют на курс. Из-за тогочто экспортные контракты, как правило, долгосрочные, то и влияние на бюджет и курс прослеживается спустя 3-4 месяца после изменений на рынке», – говорит «Вестям» Скаршевский.

Промышленное производство

Ухудшается и ситуация в промышленности. Так, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года сократилось на 0,7% по сравнению с сентябрем 2020 года. А с учетом коррекции на эффект календарных дней – на 0,9%.

При этом, как говорит «Вестям» Скаршевский, учитывая, что и в прошлом году промпроизводство продемонстрировало падение на 5,2%, можно говорить, что украинская промышленность уже находится в кризисе. «Грубо говоря, мы получили минус на минус. Больше всего провалились пищевая и химическая промышленность. А это уже последствия высоких цен на газ и электроэнергию», – говорит «Вестям» Скаршевский.

Но дорогой ресурс – это не все проблемы. «Уже в ближайшее время Украина может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии, которые первым делом ударят по промышленности. Ведь именно крупные предприятия и заводы стоят первыми в списке аварийных отключений в случае дефицита электроэнергии. И если промышленность будет отключена, то люди не будут работать и получать зарплату, что в конечном итоге будет бить по простым украинским гражданам и по бюджету. В этом вопросе все взаимосвязано», – сказал «Вестям» Скаршевский.

А вероятность развития такого сценария, к сожалению, вполне вероятна. Из-за дефицита угля, по состоянию на 17 октября, в Украине уже не работают 22 блока ТЭС и ТЭЦ. А аукцион по импорту электроэнергии из Беларуси и РФ, который мог спасти ситуацию, заблокировала в суде на днях компания олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Западэнерго».

«То есть как минимум в ноябре поставок не будет. А это значит, что если будет холодный ноябрь, то, в силу дефицита угля, есть вероятность веерных отключений. И здесь речь даже не про подорожание, а про то, что электроэнергии может вообще не хватить. И в таком случае промышленность получить еще один удар», – сказал Скаршевский.

В свою очередь, как говорит «Вестям» главный эксперт НБУ экономист Андрей Блинов, если ситуация с высокими ценами на энергоносители будет сохраняться, то пострадает и промышленность в Европе, что будет еще одним фактором давления на экономику Украины.

«Ключевой вопрос сегодня – это длительность энергетического кризиса в Европе. Для нас очень важно, чтобы аномально высокие цены не продержались больше одного квартала. В противном случае это будет влиять на промышленность по всей Европе, приводить к существенному ограничению производства, а также снижать конкурентоспособность с рядом других регионов мира, где цены на газ ниже. Соответственно, это может иметь очень сильные макроэкономические последствия и вызвать в некие периоды времени волну промышленного спада. А поскольку для Украины ЕС является ключевым торговым партнером, то все это будет оказывать дополнительное давление на нас», – сказал «Вестям» Блинов.

Впрочем, даже к этому вопросу у Зеленского подходят с оптимизмом. «Я понимаю опасения, которые есть у многих экономистов. Они есть и у меня в том числе. Но украинская промышленность чувствовала себя, мягко говоря, не очень хорошо еще с 2011 года. Она то падала, то выходила в ноль. И только за редким исключением росла. Это, с одной стороны, колоссальный вызов для украинской экономики, а с другой – отображает изменения в структуре ВВП, когда другие отрасли занимают больший удельный вес», – отмечает Устенко.

Курс валют и инфляция

Но, как бы там ни было, эксперты едины во мнении – все ведет к тому, что валютные поступления будут снижаться. «А расходы на энергетический импорт будут увеличиваться. Поэтому я исхожу из того, что курс будет стремиться к 27,5 грн за доллар уже к концу этого года. Может даже 28 грн, если нерезиденты откажутся от закупок ОВГЗ», – сказал «Вестям» Скаршевский.

Не радует и инфляция, которая, по данным Госстата на сентябрь, уже перевалила за 11%. Причем, как говорит «Вестям» Устенко, в ближайшее время есть все предпосылки к еще большему инфляционному давлению.

«Значительная часть украинской инфляции – это импортируемая инфляция. Поэтому если ситуация на внешних рынках будет развиваться, как сейчас, то инфляционное давление будет продолжаться до конца этого года, а то и до первого квартала следующего. И затронет она сразу целый ряд товаров. В том числе – продукты питания», – говорит «Вестям» Устенко.

При этом, как сказал «Вестям» Блинов, сглаживающим фактором, который может немного затормозить инфляцию к концу года, может стать «заморозка» тарифов. «Конечно же, высокие цены на энергоресурсы будут опосредовано оказывать влияние на промышленность. Мы понимаем, что она не защищена от той конъюнктуры, которая будет складываться в дальнейшем на европейском энергетическом рынке по газу, нефти и углю. С другой стороны, тарифы на коммунальные услуги заморожены, а значит административная инфляция до конца года будет неизменной. Это ключевой аспект, благодаря которому инфляция будет тормозиться. И может сократиться до менее 10% уже к концу этого года», – отмечает Блинов.

Но, в то же время, и привести инфляцию к цели НБУ (5%) задача пока невыполнимая. «Сумасшедшая эмиссия денег Центральными банками, в первую очередь ФРС США и ЦБ ЕС, уже привела к некой новой нормальности. В результате тот товар, который стоил 50 у.е, и это считалось нормальной средней величиной, сейчас, по итогам денежного расширения, может стоить порядка 70-75 у.е. Поэтому в этом вопросе многое будет зависеть от того, начнет ли ФРС в этом квартале стерилизацию денежной массы. Условно говоря, они накачивали экономики деньгами, а сейчас провозгласили, что планируют начать обратный процесс. И как раз от этого будет зависеть темп смирения ценового инфляционного фактора в мировой экономике. Это очень большой вызов на весь конец 2021-го и 2022 год. В любом случае индекс инфляции в Украине по-прежнему будет находиться под давлением. Я бы даже сказал, что это давление может потенциально усилиться после окончания отопительного сезона, когда жизнь будет заставлять приводить цены на топливо и коммунальные услуги к близким к мировому эквиваленту», – говорит «Вестям» Блинов.

При этом нивелировать влияние импортируемой инфляции НБУ не может. «Один из немногих инструментов, с помощью которого это можно сделать, – курс валют. Но курс валют не устанавливается НБУ, а определяется в большей степени спросом и предложением. И благодаря тому, что в этом году длительное время сохранялись достаточно высокие цены на целый ряд экспортных товаров, в первую очередь – горно-металлургического комплекса, а также зерна и кукурузы, то и ситуация с платежным балансом и курсом оказалась оптимистичнее, чем предполагалось», – сказал «Вестям» Блинов.

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Материал опубликован в газете «Вести» от 27 октября №195. Полный выпуск газеты «Вести» вы можете приобрести в местах распространения прессы или оформить онлайн-подписку.





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