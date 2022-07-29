Девальвация гривны сразу до уровня 36,5686 гривен спровоцировала волну новых атак на нацвалюту. И если на межбанке НБУ способен удерживать курс в коридоре 36,57−36,93 гривны за доллар, то на наличном рынке сейчас идет откровенная игра на максимальное повышение.

Нацбанк прогнозирует спад ВВП Украины более чем на 37%

В 2022 году экономика Украины сократится на треть и частично нивелирует потери в 2023—2024 годах. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Ставки по «коротким» депозитам растут

Максимальная ставка по годовым гривневым депозитам застыла на 18,25%. Зато начали расти доходности по 3-месячным вкладам. Доходность депозитов на 6 месяцев подняли 3 банка, а проценты по сбережениям на 3 месяца выросли в 5 финучреждениях.

Рада «заморозила» тарифы на газ, отопление и горячую воду до конца войны

Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

В 2023 году инфляция начнет снижаться, а экономика вернется к росту — НБУ

До конца 2022 года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31% и начнет снижаться в первом квартале 2023 года. Об этом заявил Национальный банк Украины.

Украина готова помочь Европе и заместить 6 млрд кубометров российского газа

Несмотря на войну, Украина смогла сохранить стабильность энергетической системы и продолжила обеспечивать транзит газа. Украина также готова помочь европейским странам уже этой зимой в повышении надежности газоснабжения и способствовать замещению российского газа. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Банкам разрешили продавать больше наличной валюты

НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

В НБУ рассказали, при каких условиях вернут плавающий курс гривны

Нацбанк будет иметь возможность вернуться к плавающему курсу гривны после сбалансирования валютного рынка, которое, в частности, возможно при разблокировании портов и снижении импорта. Об этом рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин во время Валютного

Во что инвестировать во время войны: акции, криптовалюта, недвижимость

Три самых популярных сегодня направления инвестиций — фондовый рынок, криптовалюта и недвижимость. Инвестиционные аналитики «Фридом Финанс Украина» Шамиголов Ринат и Лысенко Олег рассказали о перспективах роста, рисках и преимуществах этих инструментов.

Интернет и звонки за границей: что предлагают наши операторы и сколько это стоит

Европа продлила действие бесплатного роуминга для украинцев. Владельцы находящихся в ЕС украинских номеров смогут и дальше пользоваться интернетом и звонить родным по ценам наших операторов. Что они предлагают своим клиентам и на какие важные нюансы этих предложений нужно обратить внимание, разбирался «Минфин».

ФРС США подняла ставку до 2,25−2,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) второй раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, которое прошло 26−27 июля.