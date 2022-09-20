В обменных пунктах Украины сегодня, 20 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка — 40,60 грн (40,40 — 19 сентября)

продажа — 41,45 грн (41,40 — 19 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка — 40,20 — грн (40,05 — 19 сентября),

продажа — 41,20 грн (41,05 — 19 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка — 8,30 грн (8,00 — 19 сентября),

продажа — 8,70 грн (8,60 — 19 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 20 сентября составляет 36,5064 гривен за евро (+0,0457 грн).

Напомним, курс доллара растет, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.





Источник