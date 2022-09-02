В обменных пунктах Украины сегодня, 2 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,50 гривен за евро, курс злотого не изменился — 8,50 гривен за злотый.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка — 39,70 грн (39,70 — 1 сентября)

продажа — 40,45 грн (40,50 — 1 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка — 39,45 грн (39,65 — 1 сентября),

продажа — 40,50 грн (40,65 — 1 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка — 8,00 грн (8,00 — 1 сентября),

продажа — 8,50 грн (8,50 — 1 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 2 сентября составляет 36,5832 гривен за евро (+0,0128 грн).

Напомним, впервые с начала войны украинцы покупают валюты больше, чем продают. Население Украины в августе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 366,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 473,4 млн долларов.

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