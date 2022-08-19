В обменных пунктах Украины сегодня, 19 августа 2022 года, курс доллара в продаже не изменился — 40,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,05 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,85 гривен за злотый.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка — 39,50 грн (39,50 — 18 августа)

продажа — 40,35 грн (40,35 — 18 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка — 39,90 грн (39,90 — 18 августа),

продажа — 41,00 грн (41,00 — 18 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка — 8,35 грн (8,35 — 18 августа),

продажа — 8,85 грн (8,80 — 18 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 19 августа составляет 37,2177 гривен за евро (+0,0439 гривен).

Напомним, глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил, что на межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжает превышать предложение. На прошлой неделе чистый спрос клиентов банков увеличился на 10%

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