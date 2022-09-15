В обменных пунктах Украины сегодня, 15 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,15 гривен за доллар. Курс евро снизился на 20 копеек до 40,95 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка — 40,25 грн (40,10 — 14 сентября)

продажа — 41,15 грн (41,10 — 14 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка — 39,90 грн (40,05 — 14 сентября),

продажа — 40,95 грн (41,15 — 14 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка — 8,00 грн (8,00 — 14 сентября),

продажа — 8,60 грн (8,60 — 14 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 15 сентября составляет 36,543 гривен за евро (-0,6729 грн).

Напомним, Кабинет министров Украины не исключает, что обменный курс на конец 2023 года может подняться до 50 гривен за доллар.

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