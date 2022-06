По состоянию на 10 июня в Украине средний банковский курс гривны несколько вырос, по сравнению с днем ранее, и находится на уровне 34,80-35,40 грн/доллар, на черном рынке гривна незначительно выросла. Об этом говорится в данных на сайте Minfin.

По состоянию на 16:20 средний курс валют в кассах банков был следующим:

Доллар США – 34,80-35,40 грн. (курс на 9 июня 34,80-35,50 грн.);

Евро – 36,80-37,70 грн. (курс на 9 июня – 36,80-37,80 грн.).

В украинских банках курс доллара был таким:

«Приватбанк» – 34.75-35.55 грн.;

«Ощадбанк» – 34.70-35.55 грн.;

«Укрэксимбанк» – 34.25-35.25 грн.;

Райффайзен – 34.80-35.70 грн.

Читайте также: ПриватБанк не видит причин для роста курса до 40 грн/$ — Forbes

Согласно данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке также незначительно выросли. По состоянию на 16:15 они составляли 35,07-35,25 грн за доллар, хотя днем ранее составляли 35,32-35,26 грн.

Средний курс доллара в пунктах обмена валюты составляет 35,15-35,25 грн. По данным сайта finance.i.ua, курс доллара в пунктах обмена составляет 35,13-35,37 грн.

Напомним, что в Украине курс доллара на черном рынке снижается уже который день. Курс доллара на черном рынке пошел вниз еще неделю назад.

