Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с исчезновением подписей некоторых стран под коммюнике Саммита мира, который состоялся на выходных в Швейцарии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он говорил в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые на тот момент окончательно еще не подтвердили свое присоединение.

«И поэтому когда они (эти страны – Ред.) обратились и сказали: «Подождите, мы еще рассматриваем этот документ», потому что он еще правился до последнего момента на Саммите, их сняли с этого списка», – пояснил Кулеба.

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Глава МИД Украины также обратил внимание, что первыми разгонять «волну» по отзыву подписей под коммюнике начали российская пропаганда.

В то же время министр не стал говорить, какие страны рассматривают возможность подписания коммюнике, отметив, что с его стороны будет некорректно это озвучивать.

«Есть несколько стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна, несколько стран из Океании и Азии (могут потенциально подписать решение Саммита)», – сказал Кулеба.

Напомним, сначала итоговый документ поддержали 80 стран и четыре организации, впоследствии три страны отозвали подпись, но присоединились государство Антигуа и Барбуда, Организация американских государств и Вселенский патриархат.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

Накануне к коммюнике Саммита мира, который состоялся в минувшие выходных в Швейцарии, присоединилась Замбия.

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