Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить принятие решений для продолжения поддержки Киева в защите от российской агрессии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в интервью CNN.

По его словам, названные им пять шагов, которые он ждет от Запада, по его мнению, имели бы большой смысл и помогли бы Украине победить Россию.

«Во время холодной войны коалиция, которая побеждала СССР

и его союзников, по всем показателям была гораздо слабее, чем коалиция, которая сейчас помогает Украине победить российскую агрессию», – напомнил Кулеба.

Глава МИД указал, что сейчас совокупный ВВП Украины и ее союзников в 21 раз превышает совокупный ВВП России, а союзников у РФ очень мало, поэтому есть достаточно ресурсов, чтобы предоставить Украине помощь, о которой просит Киев.

По его мнению, все, что Запад должен сделать, – это начать верить в себя и в свою способность победить, где время имеет значение, ведь Украина не может сидеть и ждать, наблюдая за бесконечными дискуссиями о поддержке Киева.

«Мы призываем всех ускорить принятие решений, которые ожидают рассмотрения, поскольку Запад показал, что способен защищать демократию. Что нужно сделать – так это активизировать и ускорить усилия», – резюмировал Кулеба.

Как известно, Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи. В Евросоюзе так же продолжаются дискуссии относительно одобрения четырехлетнего фонда поддержки Киева на 50 миллиардов евро.

Ранее глава МИД указал, что страны Запада сейчас могут осуществить пять шагов в ответ на российскую агрессию, в частности: ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов; предоставить Украине боевые беспилотники всех типов; предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+; одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине; изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

Кулеба также заявил, что Украина активно работает над обеспечением дальнейшей военной поддержки западных стран и не имеет альтернативы в случае, если она прекратится.

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