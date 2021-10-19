В ближайшие три года в России появится новый финансовый институт — небанковский поставщик платежных услуг, благодаря которому малый и средний бизнес, не имея на то специальной банковской лицензии, получит право делать все, что делают сегодня традиционные банки. Некоторым участникам рынка это грозит потерей конкурентоспособности и уходом из бизнеса Вам также может понравиться Вдохновила бабушка: как индонезийка основала стартап на миллиард Экспорт как новая точка роста от банка «Санкт-Петербург» Что такое DeepTech и какие проекты взлетят в ближайшие десять лет | РБК Тренды

В апреле 2021 года Банк России опубликовал документ под названием «Стратегия развития национальной платежной системы на 2021—2023 годы», где наметил в числе основных приоритетов создание нового финансового института — небанковского поставщика платежных услуг (НППУ). Согласно плану регулятора, это необходимо для повышения конкуренции и для упрощения допуска на рынок финтех-компаний, не имеющих банковской лицензии. И вот менее чем через четыре месяца ЦБ представил специальный доклад, раскрывающий суть и подробности своих стратегических намерений. Смысл нововведений в том, чтобы потребитель получил возможность бесшовных трансакций — в одном окне, «сразу и все», что ему необходимо. Понятно, что такой подход подразумевает не только качественно другой уровень предоставления финансовых услуг конечному потребителю, но и снижение издержек из-за сокращения количества участников процесса, а значит, снижение комиссий.

С одной стороны, лучше поздно, чем никогда. К Банку России с предложением либерализовать доступ небанковских организаций на рынок обращались давно. Вспоминается история с Николаем Сторонским, основателем британского финтех-сервиса Revolut, который специализируется на обмене денег из нескольких десятков валют по межбанковскому курсу, а также на других традиционных банковских услугах. Предприниматель еще три года назад попросил наш ЦБ выдать ему лицензию — раз не получается выйти на рынок по-другому. И вот, казалось бы, шансы Revolut должны теперь кратно возрасти. Впрочем, как и у других десятков (сотен?) не менее достойных финтех-стартапов. Интерес к проведению платежей уже проявили микрофинансовые компании, брокеры, а также разного масштаба электронная коммерция.

Любопытно, что, не дождавшись «ветра перемен», сразу четыре крупных российских big tech сделали первые шаги по развитию собственных финтех-сервисов этой зимой-весной. Так, маркетплейс Wildberries купил банк «Стандарт-Кредит» за примерно 0,3 млрд рублей. То же самое сделал весной «Яндекс» — после неудавшегося слияния с Тинькофф Банком. Интересно, что в случае с «Тинькофф» речь шла о триллионе рублей, а небольшой банк «Акрополь» обошелся поисковику в сумму чуть большую миллиарда рублей. Но в последнем случае речь шла исключительно о приобретении банковской лицензии. Этой же весной Ozon приобрел Оней Банк, примерно за 0,7 млрд рублей. Наконец, схожие шаги по выстраиванию собственного бесшовного финансового периметра успешно предприняли Mail.ru Group и его партнеры.

И теперь возникает вопрос: а не поспешили ли они? Не дождались так давно ожидавшегося? Или нет? По словам Виктора Достова, руководителя ассоциации «Электронные деньги», реформу необходимо провести таким образом, чтобы она не дискриминировала уже существующих участников рынка. Да, да, речь идет о тех самых маркетплейсах, которые уже вложились в банковские лицензии. Выше мы привели цифры расходов — сотни миллионов и даже миллиард рублей.

Однако это предостережение может оказаться излишним. Дьявол ведь, как известно, в деталях. И эти детали, описанные в докладе регулятора, привели экспертов в недоумение. Вкратце: чтобы получить статус НППУ, нужно изрядно потрудиться. Есть требования по минимальной стоимости чистых активов, есть квалификационные требования к должностным лицам и к их репутации, есть требование хранить на отдельном банковском счете клиентские средства. Кроме того, есть требования по соблюдению законодательства, касающегося регулирования электронных кошельков. Внимательные читатели доклада ЦБ могли заметить, что в требованиях регулятора отсутствуют, например, признаки рискориентированного подхода. Да и не только.

И наконец, самое главное: НППУ будет обязан соблюдать требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Да, да, того самого ПОД/ФТ, или 115-ФЗ. А это именно то, что является практически непреодолимым условием для выхода на банковский рынок нового игрока. Для того чтобы соблюдать требования 115-ФЗ, необходимы целые департаменты высококвалифицированных сотрудников. Но любой непреднамеренный шаг за периметр сложного закона — и банк может вмиг лишиться лицензии. Со всеми вытекающими.

Таким образом, предложенный регулятором механизм в том виде, в каком он в настоящее время существует, практически не дает шансов малому бизнесу — тем самым молодым и амбициозным финтех-стартапам, пусть даже с берегов Туманного Альбиона — выйти на российский платежный рынок.

Что же касается купленных нашими технологическими лидерами банковских лицензий, то, при всей очевидности происходящего (банки были нарочито из четвертой-пятой сотни), не стоит забывать, что кроме номера лицензии покупается и инфраструктура. Которую, впрочем, неизбежно придется масштабировать — в зависимости от задач нового собственника.

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