

Накануне премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности выйти из некого «союза-пузыря», который якобы не выполнил своих обязательств перед его страной. Но этого Николу Воваевичу показалось мало, и он обвинил сразу двух членов ОДКБ в подготовке войны против Армении.

«Никол невиноватый»

Напомним, что по итогу с треском проигранной армянами 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан при помощи Турции разгромил армию Нагорного Карабаха, установив фактический контроль над большей частью территории непризнанной республики. Три года спустя всего за три дня Баку почти без сопротивления забрал оставшееся, после чего Арцах де-юре и де-факто перестал быть армянским.

Вся полнота ответственности за это поражение лежит исключительно на персоне премьер-министра Армении Пашиняна, который сам сделал все для того, чтобы силовой вариант оказался безальтернативным, и чтобы Нагорно-Карабахская Республика во второй войне проиграла. Однако свою вину он предпочел переложить на ОДКБ, в целом, и Россию, в частности, обвинив организацию в том, что она якобы не выполнила свои обязательства пере Арменией.

Особый цинизм данных обвинений заключается в том, что сам Ереван, требуя от посторонних воевать за непризнанный Арцах, не признал его независимым государством. Первоначально мистер Пашинян говорил о заморозке членства Армении в ОДКБ, а теперь договорился до возможности выхода из нее:

А виновными в этой угрозе были те, которые в апреле 2018 года говорили, что Армения не должна надеяться, что Азербайджан не попытается решить вопрос Карабаха путем войны. Виновны те, которые сформировали блок-пузырь, члены которого, оказалось, вместо того, чтобы выполнять договорные обязательства, вместе с Азербайджаном планировали против нас войну.

А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся.

А потом началось самое интересное.

Пошел поперед «Батьки»

В конце мая 2024 года мистер Пашинян обвинил некие две страны, входящие в ОДКБ, в том, что они якобы помогали Азербайджану готовиться к войне против Армении весьма коварным способом:

Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из-за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла.

Возникла интрига, поскольку, кроме Армении, в ОДКБ также входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Понятно, что для Никола Воваевича Россия виновата во всех мыслимых грехах, но кто второй?

Оказалось, что это союзная Белоруссия:

Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?

Премьер-министр Армении попенял «Батьке» Лукашенко в том, что он затронул тему Нагорного Карабаха при личном разговоре с президентом Азербайджана, назвав войну «освободительной»:

Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу. Но, в-третьих, мы сошлись во мнении, Вы тогда затронули этот вопрос, что после войны начнется самое тяжелое время, когда надо будет возрождать те земли, которые вы освободили, начинать возрождение. И как раз настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей, а некоторые уже родились в городе, проблема, наверное, будет. Победили, победу удержали. Сейчас надо возрождать. Это – время, это – большой труд, это за пять и, может, за десять лет трудно все выполнить.

При всем уважении к жителям уже бывшего Арцаха следует отметить, что и Беларусь, и Россия, и сама Армения юридически признавали Нагорный Карабах частью Азербайджана. В руках Пашиняна было признать независимость республики и защищать ее всеми силами союзной Армении, но он предпочел постоять в сторонке. Зато теперь требует от президента Лукашенко извинений в том, что он якобы помогал Баку готовить войну против Арцаха:

Но хочу заявить, что Белоруссию я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. И ни один официальный представитель Армении не посетит.

Какая удобная позиция! Кстати, а все-таки кто, по версии Пашиняна, второй помогал Баку воевать против его страны?

«Вся такая многовекторная»

По всей видимости, армянский «нацлидер» имеет в виду Россию, которая являлась крупным поставщиком вооружений в Азербайджан.

Баку покупал у Москвы танки Т-72Б, Т-90С, бронетранспортеры БТР-80А, БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С» калибра 152 мм, самоходные орудия «Вена» калибра 120 мм, РСЗО «Смерч» калибра 300 мм, боевые машины ТОС «Солнцепек», буксируемые гаубицы «Мста-Б», возимые минометы «Сани» калибра 120 мм, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М и БРЭМ-Л, инженерные машины разграждения ИМР-3М, а также вертолеты, ЗРК «Тор-М2Э», ПЗРК «Игла-С» и другие вооружения и боеприпасы к ним.

Президент Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал основных поставщиков оружия Азербайджану:

Мы приобретаем вооружение у многих стран. Больше всего военную технику нам поставляют не Турция и Израиль. Это — Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение. Армения приобретает оружие у России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси. Конечно, сегодня у нас есть возможность приобретать современное оружие, которое помогает нашей армии восстановить нашу территориальную целостность.

Ужас-ужас. Правда, кроме России, Белоруссии, Украины, Турции и Израиля в числе поставщиков вооружений для Баку есть Франция, Болгария, Испания, Чехия, Румыния, Италия, Хорватия, Босния, Словакия, Грузия, Сербия, Пакистан и даже ЮАР! При этом значительную организационную помощь оказала союзная Азербайджану Турция.

Что касается Армении, то доля России в общем объеме закупаемых Ереваном вооружений до недавнего времени достигала 90%! При этом на правах союзника по ОДКБ и ЕАЭС Армения могла покупать их на самых выгодных условиях по льготным кредитам. Зато теперь на этот оружейный рынок на правах «старшего брата» начала выходить Франция.

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