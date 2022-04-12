Запасов газа в Германии в случае прекращения поставок из России хватит до конца лета или начала осени. Такую оценку дал глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете Die Zeit.

По его словам, Германия располагает и другими источниками газа и некоторыми запасами в хранилищах, которые «хотя и недостаточно, но уже немного лучше заполнены, чем три-четыре недели назад».

«В настоящее время у нас достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все возможное, чтобы такая ситуация вообще не возникла», — заявил Мюллер.

Компания Gazprom Germania GmbH, которая ранее была передана под временное управление немецкого регулятора, сделает все возможное для заполнения хранилищ на 80% к 1 октября согласно требованию Еврокомиссии, уверен глава ФСА. «Что будет дорого, поскольку самое крупное хранилище Gazprom Germania в Германии заполнено менее чем на 1%», — отметил чиновник.

Он добавил, что Берлин ввел план на случай прекращения поставок энергоносителей из России, согласно которому избежать чрезвычайной ситуации помогут три фактора. «Если нам удастся сократить потребление. Если нам удастся получить больше газа. И если нам удастся заполнить хранилища», — уточнил Мюллер.

Он не исключил, что предстоящей зимой Германии придется обходиться без российского газа, и посетовал, что страна своевременно не отказалась от энергоносителей из РФ.