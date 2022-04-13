Indian Oil Corporation — крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Индии — исключила некоторые марки нефти из своего тендера. В этот список попала и российская Urals, пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Тендер на поставку заканчивался 12 апреля. Компания закупает нефть для себя и своей дочерней организации. В настоящее время она ищет малосернистую нефть вместо сильно сернистых марок.

IOC купила при предыдущем тендере 6 млн баррелей Urals с отгрузкой в мае. Приобретение было сделано после рекордного с 2005 года снижения котировок российской нефти из-за напряженных отношений Москвы и Запада в связи с проводимой ей спецоперацией на Украине.

Отметим, что США заявили, что не будут просить Индию остановить закупки российского сырья, однако считают, что стране не нужно их наращивать.

Как писал Ruposters, экспорт нефти из России в Индию в марте вырос в четыре раза. Индийские импортеры увеличили закупки российских углеводородов после отказа западных стран от их приобретения. Благодаря крупному дисконту на марку Urals ее поставки в Индию стали рентабельными и увеличились до 360 тыс. баррелей в марте.