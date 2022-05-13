Супружеская пара продала свой дом и живет теперь на круизных лайнерах, так как, по их словам, это выгоднее, чем продолжать платить ипотеку.
Анжелин и Ричард Берк, американская чета пенсионеров из Сиэтла, продали свой дом, и теперь постоянно живут на круизных лайнерах.
Они наслаждаются жизнью на море с мая прошлого года и, по словам Анжелин, бывшего бухгалтера, это дешевле, чем выплачивать ипотеку.
В круизе, включая проживание, еду и развлечения, пара в среднем тратит 89 долларов в день.
«Мы любим путешествовать, и мы искали финансово оправданный способ постоянно путешествовать на пенсии», – говорит журналистам Анжелин.
За свою трудовую карьеру супруги отложили достаточно денег, чтобы на пенсии в день уходило до 135 долларов, но часто получается потратить гораздо меньше.
«Сейчас, в этом году, мы прожили 86 круизных дней со средней общей стоимостью 89 долларов в день на нас двоих, что составляет $32’485 в год. Это включает в себя комнату, еду, развлечения, транспорт, чаевые, портовые сборы и налоги».
Недавняя 51-дневная поездка из Сиэтла в Сидней, говорят пенсионеры, запомнилась им такими остановками как Сингапур, Италия, Канада и Багамские острова.
«Планируя круизы, я стараюсь оставаться на одном и том же корабле как можно дольше, пока это экономически выгодно», – поясняет CNN Анжелин.
Частые путешествия и программы лояльности также помогают экономить деньги туристам. Это, говорит бывший бухгалтер, позволяет получить хорошие скидки на поездки.
Согласно данным Zillow, типичная стоимость домов в Сиэтле, родном городе Берков, составляет $984’863 и за последний год она серьезно выросла на 17.8%. Средний ежемесячный платёж по 30-летней фиксированной ипотеке с первоначальным взносом в 20% здесь составляет около $5’034 в месяц или $60’408 в год.
Выгода, как мы видим, очевидна. Поэтому пара говорит, что не планируют больше возвращаться на сушу и жить там.
«Где вы еще можете попросить свой курорт отвезти вас в разные страны, отдыхая у бассейна или расслабляясь в удобной кровати?» – говорит женщина.