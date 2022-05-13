Супружеская пара продала свой дом и живет теперь на круизных лайнерах, так как, по их словам, это выгоднее, чем продолжать платить ипотеку.

Анжелин и Ричард Берк, американская чета пенсионеров из Сиэтла, продали свой дом, и теперь постоянно живут на круизных лайнерах.

Они наслаждаются жизнью на море с мая прошлого года и, по словам Анжелин, бывшего бухгалтера, это дешевле, чем выплачивать ипотеку.

В круизе, включая проживание, еду и развлечения, пара в среднем тратит 89 долларов в день.

«Мы любим путешествовать, и мы искали финансово оправданный способ постоянно путешествовать на пенсии», – говорит журналистам Анжелин.

За свою трудовую карьеру супруги отложили достаточно денег, чтобы на пенсии в день уходило до 135 долларов, но часто получается потратить гораздо меньше.

«Сейчас, в этом году, мы прожили 86 круизных дней со средней общей стоимостью 89 долларов в день на нас двоих, что составляет $32’485 в год. Это включает в себя комнату, еду, развлечения, транспорт, чаевые, портовые сборы и налоги».

Недавняя 51-дневная поездка из Сиэтла в Сидней, говорят пенсионеры, запомнилась им такими остановками как Сингапур, Италия, Канада и Багамские острова.

«Планируя круизы, я стараюсь оставаться на одном и том же корабле как можно дольше, пока это экономически выгодно», – поясняет CNN Анжелин.

Частые путешествия и программы лояльности также помогают экономить деньги туристам. Это, говорит бывший бухгалтер, позволяет получить хорошие скидки на поездки.

Согласно данным Zillow, типичная стоимость домов в Сиэтле, родном городе Берков, составляет $984’863 и за последний год она серьезно выросла на 17.8%. Средний ежемесячный платёж по 30-летней фиксированной ипотеке с первоначальным взносом в 20% здесь составляет около $5’034 в месяц или $60’408 в год.

Выгода, как мы видим, очевидна. Поэтому пара говорит, что не планируют больше возвращаться на сушу и жить там.

«Где вы еще можете попросить свой курорт отвезти вас в разные страны, отдыхая у бассейна или расслабляясь в удобной кровати?» – говорит женщина.

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