У украинской экономики достаточно потенциала, чтобы преодолеть нынешний кризис, но для этого необходимо изменить определенные тренды экономического развития, о которых свидетельствует сентябрьский статистический срез НБУ — отмечает обозреватель Иван Верстюк в своей колонке для ZN.UA «Жива ли еще украинская экономика?».

Во-первых, отмечает автор, необходимо переломить инфляционные тренды, ведь потребительская инфляция в Украине ускоряется (до 23,8% г/г в августе с 22,2% г/г в июле). Это вполне возможно изменить политическими решениями в монетарной сфере, коммуникацией и более жестким регулированием деятельности корпоративного сектора, в частности фискальными методами.

Во-вторых, украинский рынок труда переживает глубокий кризис. Прекращение масштабного оттока частного капитала за рубеж может со временем привести к повышению инвестиционной активности, что может способствовать созданию новых рабочих мест.

В-третьих, больше половины опрошенных Advanter предприятий работают на 60% или ниже от довоенного уровня. Но в опросах традиционно большая доля ритейла и, соответственно, импортоориентированного бизнеса

. Считать падение импорта однозначной проблемой для экономики не следует, ведь и без того сохраняется стабильно ощутимый спрос на иностранную валюту. В производственном же секторе (промышленности, аграрной отрасли) сокращение деловой активности заметно меньше, чем в торговой сфере, что свидетельствует об изменении структуры самой, где поиск новых производственных возможностей в долгосрочной перспективе начнет вытеснять потребительский спрос.

В-четвертых, необходимо удержать наметившийся тренд на снижение бюджетного дефицита — в июле-августе он уменьшился даже без учета грантов. Сужение дефицита государственного бюджета важно накануне голосования за бюджетный документ на 2023 год, ведь какое-то количество обязательств будет просто унаследовано следующим бюджетом. Политически правильным было бы продолжать снижать дефицит государственного бюджета пропорционально темпам восстановления экономической активности. Правильно также было бы предоставить украинской экономике возможность продемонстрировать свои точки устойчивости и породить импульсы для развития.

Недавно в Национальном банке Украины заявили, что корректировка официального курса гривни в июле и другие меры Нацбанка по снижению девальвационного давления способствовали сокращению дисбалансов на валютном рынке и способствовали росту международных резервов НБУ.

