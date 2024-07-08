Президент России Владимир Путин является убежденным сторонником решения конфликта с Украиной путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник — спустя несколько часов после массированного ракетного удара по городам Украины, который унес не менее 20 жизней и стал самым кровавым по крайней мере с начала года.

«Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте», — сказал Песков, добавив, что Москва «никогда не отказывалась от переговоров».

«Мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон», — сказал Песков. Он также сообщил, что Кремль поддерживает план Турции по созданию «мирной платформы» по Украине, при этом добавив, что «пока такой платформы нет» (цитаты по «Интерфаксу»).

Российская армия днем в понедельник ударила десятками ракет по Киеву, Кривому Рогу, Днепру, Славянску и Краматорску. В украинской столице удар пришелся на корпус детской больницы «Охматдет», а также на многоэтажку в Шевченковском районе, у которой после попадания обломков ракеты обрушился подъезд. По данным Киевской гражданско-военной администрации, в городе не менее 10 человек погибли и 35 пострадали.

В Кривом Роге погибли 10 человек и не менее 40 ранено, в Днепре — один погибший и 6 пострадавших, пишет «Униан». Кроме того, три человека погибли в Покровске в Донецкой области.

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